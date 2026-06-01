Công an TP.HCM công bố quyết định đặc xá cho 457 phạm nhân

Công an TP.HCM đã công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 457 phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Sáng 1/6, Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 457 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có quá trình cải tạo, rèn luyện tốt và đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Thành phố; đại diện chính quyền địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố.

Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Thành phố phát biểu tại lễ công bố quyết định đặc xá

Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an Thành phố trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Tại Trại tạm giam Chí Hòa, Đại tá Trần Thanh Hiển đã thay mặt Ban Giám đốc Công an TP.HCM trao Quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thanh Hiển nhấn mạnh, đặc xá là chính sách nhân đạo đặc biệt của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống khoan hồng, nhân văn của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ và có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an TP.HCM ghi nhận, biểu dương những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của các phạm nhân được đặc xá trong đợt này; đồng thời mong muốn sau khi trở về địa phương, mỗi người tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực lao động, học tập, vượt qua mặc cảm, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Việc tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 được Công an TP.HCM thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, góp phần khẳng định hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, đồng thời tiếp tục thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người biết hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời.