Người dùng di động cần lưu ý quy định mới từ ngày 15.6

Từ ngày 15.6.2026, việc đổi điện thoại có thể ảnh hưởng đến trạng thái SIM nếu không thực hiện đúng quy định.

Đổi điện thoại từ ngày 15.6.2026: Người dùng cần lưu ý gì để không bị khóa SIM?

Theo Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15.6.2026 trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác), đồng thời thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt thông qua một trong các biện pháp sau:

*Sử dụng dịch vụ xác thực điện tử để đối chiếu, xác thực hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao, bảo đảm trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; hoặc thực hiện xác thực hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu được lưu tại bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa trên thẻ căn cước đã được xác thực chính xác do cơ quan Công an cấp.

* Đối chiếu, so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao bảo đảm trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học khuôn mặt được xác thực với thông tin sinh trắc học khuôn mặt của thuê bao di động đã hoàn thành xác thực theo quy định trước khi có hoạt động thay đổi thiết bị.

Việc xác thực thông tin trùng khớp với thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Với số thuê bao di động H2H, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, thuê bao phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, sau thời hạn này nếu thuê bao không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều, đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện; thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 5 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Như vậy, từ ngày 15.4.2026, người dùng khi thay đổi thiết bị di động sẽ phải xác thực lại bằng sinh trắc học khuôn mặt. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thuê bao có thể bị khóa SIM, thậm chí là tạm dừng dịch vụ.

Thuê bao không dùng điện thoại thông minh thì xác thực thế nào?

Theo Điều 4 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, việc xác thực thông tin thuê bao đối với số thuê bao di động, gồm 4 trường thông tin là số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; và thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt, chỉ được thực hiện thông qua một trong bốn hình thức sau:

Trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia (ứng dụng VNelD);

Trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 163/2024/NĐ-CP;

Trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 163/2024/NĐ-CP;

Trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 163/2024/NĐ-CP.

Doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ lưu giữ đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu chứng minh việc đã triển khai các giải pháp xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định trong suốt thời gian số thuê bao di động hoạt động, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật.

Như vậy, đối với trường hợp không dùng điện thoại thông minh để xác thực thông tin thuê bao, cá nhân có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc các điểm được ủy quyền để xác thực.