Tài khoản MBBank vừa nhận 35,6 triệu đồng, Công an tìm đến tận nhà người đàn ông SN 1999 để làm việc

Nhờ sự phối hợp của Công an hai địa phương, người phụ nữ ở Lào Cai đã nhận lại đầy đủ 35,6 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một nam thanh niên ở Gia Lai.

Nngày 1/6, thông tin từ công an xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai kịp thời xác minh, vận động công dân trên địa bàn hoàn trả lại số tiền hơn 35 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 22/05/2026, chị Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1995, trú số nhà 047 Bùi Thị Xuân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 35.600.000 đồng vào số tài khoản *******221 mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK). Nhận thấy sai địa chỉ, chị Ngọc đã nhanh chóng đến trình báo tại Công an địa phương với hy vọng tìm lại số tiền của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương phối hợp cùng phía ngân hàng MBBANK tra cứu dữ liệu dòng tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản thụ hưởng số tiền chuyển nhầm trên là anh Đoàn Thanh Hòa (SN 1999, trú xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai).

Trưa 26/5, Công an phường Lào Cai trao đổi nhanh với Công an xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai qua fanpage: “Công an xã Vân Canh, Gia Lai” về tình hình vụ việc. Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an xã Vân Canh đã phân công cán bộ, chiến sĩ nắm tình hình địa bàn, khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh thông tin.

Công an xã Vân Canh, anh Hòa (ở giữa) và Ngân hàng MB hoàn trả số tiền chuyển nhầm

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, ngay trong tối 26/05, công an xã Vân Canh đã đến trực tiếp nhà riêng của anh Đoàn Thanh Hòa để gặp gỡ, trao đổi. Tại đây, lực lượng Công an đã tiến hành tuyên truyền, giải thích thấu tình đạt lý về các quy định pháp luật cũng như nghĩa vụ hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm.

Sau khi nghe phân tích, anh Hòa đã hoàn toàn hiểu rõ và thể hiện tinh thần thiện chí, tự nguyện phối hợp để trả lại số tiền cho người bị mất. Nhưng do để quên CCCD tại lán trại thuộc khu vực rừng núi, thác Hà Dớ, xã Canh Liên, tỉnh Gia Lai nên anh Hòa đã lặn lội quay trở lại (cách 30km đường rừng) để nhanh chóng hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Để hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và an toàn nhất, sáng ngày 28/5, Công an xã Vân Canh đã trực tiếp bố trí phương tiện, chở anh Hòa đến chi nhánh Ngân hàng MBBANK (cách trung tâm xã 35km) để thực hiện thủ tục chuyển trả lại toàn bộ số tiền 35.600.000 đồng cho chị Bùi Thị Bích Ngọc.

Nhờ sự vào cuộc trách nhiệm, nhanh chóng và nhịp nhàng của Công an hai địa phương cách nhau hàng ngàn cây số, chị Bùi Thị Bích Ngọc đã nhận lại được đầy đủ số tài sản của mình trong niềm vui mừng, xúc động. Vụ việc được giải quyết nhanh, gọn, thấu tình đạt lý, một lần nữa khẳng định vai trò, hiệu quả của lực lượng Công an cấp cơ sở trong công tác hiệp đồng liên địa bàn để giải quyết các vụ việc phát sinh từ thực tiễn.