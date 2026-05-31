Nhận cuộc gọi từ người lạ suốt 12 ngày khiến người phụ nữ Bắc Ninh suýt chuyển khoản 450 triệu đồng để "phục vụ điều tra"

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với TPBank Chi nhánh Quế Võ kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo, giúp người dân bảo toàn 450 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bà N.T.L. (trú phường Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh) đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản 450 triệu đồng. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện lo lắng, bất an khi thực hiện giao dịch số tiền lớn, nhân viên ngân hàng đã báo cáo và phối hợp với cơ quan Công an xác minh.

Qua tuyên truyền, vận động, bà L. nhận ra mình đang bị các đối tượng giả danh Công an lừa đảo nên đã dừng giao dịch, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Ảnh: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Theo bà L., từ ngày 20/11 đến 2/12, bà liên tục nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu giữ bí mật, chuyển gấp 450 triệu đồng vào tài khoản được chỉ định để “phục vụ điều tra”.

Do lo sợ trước những lời đe dọa, bà đã rút tiền tại một ngân hàng khác rồi đến TPBank Chi nhánh Quế Võ để chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không yêu cầu người dân chuyển tiền để phục vụ điều tra hay xác minh vụ án qua điện thoại. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm chứng và liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.