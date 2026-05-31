Ám ảnh bên trong "tổ ấm" ngập ngụa rác thải của một "con nghiện" sinh năm 1997 tại TP.HCM

Nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng Công an TP.HCM đã triệt phá thành công một mắt xích mua bán ma túy, hé lộ cuộc sống sa đọa của đối tượng.

Ngày 31/5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết, Đội 5 của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng K. (sinh năm 1997) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Đây là chiến công nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030".

Đối tượng thời điểm bị bắt giữ

"Tổ ấm" của đối tượng K

Theo thông tin từ tổ công tác, K. không chỉ tham gia vào đường dây giao dịch ma tuý mà bản thân gã còn là một “con nghiện” nặng. Sự tàn phá của ma túy đã khiến một thanh niên mới 29 tuổi hoàn toàn mất đi nhận thức và lối sống của một con người bình thường.

Hình ảnh ghi lại tại nơi ở của K. khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Gọi là "tổ ấm" nhưng không gian sinh hoạt của đối tượng không khác gì một bãi rác tự phát. Căn phòng ngập ngụa trong hàng trăm vỏ hộp đồ ăn nhanh, ly nhựa, túi nilon và chai nước đã qua sử dụng, chất đống bao vây xung quanh chiếc nệm ngủ bẩn thỉu.

Đáng sợ hơn, lực lượng chức năng cho biết K. nghiện ngập đến mức mất hoàn toàn ý thức về vệ sinh cá nhân tối thiểu. Thậm chí, đối tượng còn có hành vi bỏ ma túy vào phân mèo để hít cùng.