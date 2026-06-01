Thu giữ 2 điện thoại, 65 triệu đồng tiền mặt cùng 15 chỉ vàng: Bắt “trùm giang hồ” nổi tiếng liên quan đến đường dây 1.200 tỷ đồng

Sau nhiều tháng điều tra, công an đã bắt giữ một "trùm giang hồ" nổi tiếng, mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá với giao dịch khủng trên không gian mạng.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng (tức Dũng Kỷ), một đối tượng có nhiều tiền án, từng được biết đến là “anh chị” cộm cán tại Nam Định, để điều tra về hành vi đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng có tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng và thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng bị bắt giữ (Ảnh: CATNB)

Nguyễn Kỳ Dũng, sinh năm 1974, từng là cái tên không xa lạ trong giới giang hồ tại Nam Định. Theo cơ quan công an, đối tượng có quan hệ xã hội phức tạp và đã có 3 tiền án về các tội danh gồm cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Nhiều năm trước, Dũng Kỷ từng bị xác định là đối tượng cầm đầu một băng nhóm hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, siết nợ trái pháp luật và có biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Nam Định. Sau khi băng nhóm này bị lực lượng chức năng đấu tranh, triệt xóa, đối tượng sống khá kín tiếng, hạn chế xuất hiện công khai nhưng vẫn nằm trong diện quản lý, giám sát của cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Kỳ Dũng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng mà Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá hồi tháng 1/2026.

Đây được xác định là một trong những đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn hoạt động trên môi trường mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ hành vi đánh bạc của Nguyễn Kỳ Dũng và tiến hành bắt giữ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng tiền mặt, 15 chỉ vàng cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng có thái độ chống đối, không hợp tác, không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối ký các biên bản tố tụng. Tuy nhiên, bằng các tài liệu và chứng cứ đã được thu thập, cơ quan điều tra khẳng định có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng.

Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Kỳ Dũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành (Ảnh: CATNB)

Đại diện cơ quan chức năng cho biết việc bắt giữ Dũng Kỷ là một phần trong kế hoạch đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng. Hoạt động này nhằm góp phần làm trong sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và răn đe các đối tượng có ý định tham gia hoặc tổ chức các hoạt động cờ bạc trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công an Tỉnh Ninh Bình