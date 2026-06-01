Cháy nhà 3 tầng ở Gia Lai lúc rạng sáng, kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt

Hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng ở Gia Lai lúc sáng 1-6, lực lượng chức năng kịp thời cứu 2 cháu bé mắc kẹt bên trong.

Sáng 1-6, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng của gia đình ông Nguyễn Thành Đạt (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đưa một nạn nhân từ đám cháy ra ngoài

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ khu vực phòng khách tầng 1 rồi nhanh chóng lan rộng, tạo làn khói dày đặc bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có nhiều người.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt, triển khai phương án dập lửa và tìm kiếm người mắc kẹt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu bé là Nguyễn Tuấn Th. và Nguyễn Tuấn H. (cùng sinh năm 2010) bị kẹt bên trong và đã kịp thời đưa ra ngoài an toàn, chuyển đến cơ sở y tế.

Hiện sức khỏe các cháu đã ổn định. Hai người khác trong nhà cũng tự thoát ra ngoài trước đó.

Đám cháy được khống chế sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà và vật dụng sinh hoạt bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.