Cảnh tượng tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) trong sáng ngày 1/6

Khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng kéo dài trong sáng ngày 1/6.
Clip: Như Hoàn
Sáng nay (ngày 1/6), ngày thứ hai triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công ga S3 thuộc Dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc), cũng là ngày đầu tuần làm việc, khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài nhiều giờ
Ghi nhận thực tế từ khoảng 7h sáng, lưu lượng phương tiện đổ về khu vực nút giao tăng cao khiến giao thông nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải
Nhiều người đã di chuyển lên phần vỉa hè của đường
Thời tiết Hà Nội nắng nóng khiến người dân càng thêm mệt mỏi
Dòng xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài trên đường Nguyễn Chí Thanh từ khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng đến qua điểm phân luồng gần trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam
Nhiều thời điểm, các phương tiện chỉ có thể di chuyển với tốc độ rất chậm, thậm chí đứng yên từng đoạn dài
Người điều khiển xe máy phải liên tục len lỏi tìm hướng di chuyển, trong khi các phương tiện ô tô xếp hàng kéo dài, gây áp lực lớn lên toàn bộ trục giao thông cửa ngõ phía Tây trung tâm thành phố
Theo phương án điều chỉnh được Sở Xây dựng Hà Nội công bố, từ ngày 30/5, các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh khi muốn đi qua nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh phải rẽ vào đường La Thành khoảng 10 - 30m trước khi quay đầu trở lại để tiếp tục lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh
Tương tự, các phương tiện đi trên đường La Thành muốn qua nút giao cũng phải thực hiện lộ trình vòng tương tự qua đường Nguyễn Chí Thanh
Việc thay đổi hướng di chuyển khiến nhiều người dân chưa kịp thích nghi, đặc biệt trong khung giờ cao điểm sáng đầu tuần khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến
Các điểm quay đầu và khu vực phân luồng phát sinh xung đột giao thông, làm giảm đáng kể khả năng thông hành của nút giao vốn đã có mật độ phương tiện rất lớn
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong ba ngày đầu triển khai, đơn vị thi công sẽ tiến hành rào chắn thử nghiệm và vận hành thử phương án tổ chức giao thông để theo dõi tình hình thực tế, từ đó kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh bất cập
Đồng thời, nhà thầu được yêu cầu bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc tại khu vực thi công