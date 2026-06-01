Khởi tố, bắt tạm giam một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp

Trong tuần qua, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một loạt lãnh đạo, giám đốc doanh nghiệp như Nhiệt điện Hải Phòng, Khai thác và Luyện kim Việt-Trung, Công ty Đòi nợ Song Long,...

Khởi tố TGĐ Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Công ty CP (CTCP) Nhiệt điện Hải Phòng thông báo nhận được văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Văn bản nêu thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá - Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, người đại diện theo pháp luật của công ty - để điều tra về hành vi "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Nhiệt điện Hải Phòng được thành lập năm 2002. Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (GE2) nắm giữ 51% vốn, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) sở hữu 25,97%.

Vừa qua, Nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Khởi tố cựu Kế toán trưởng của Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung

Ngày 25/5, Công ty Cổ phần Thép Tấm lá Thống Nhất (mã chứng khoán TNS) đã nhận được thông báo về việc khởi tố và bắt tạm giam bị can với ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên Ban Kiểm soát. Ông còn là thành viên HĐQT Vinatrans.

Ông Nguyễn Duy Dũng là cựu Kế toán trưởng của Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung, bị khởi tố vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.﻿

Ông Nguyễn Duy Dũng nằm trong 24 đối tượng mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) ra Quyết định khởi tố bổ sung vào ngày 20/5 đối với vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" xảy ra tại Công ty TNHH Khai thác và Luyện kim Việt-Trung.

Được biết, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung là doanh nghiệp liên doanh được thành lập từ năm 2006 giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL, mã: TVN), Công ty Khoáng sản Lào Cai và đối tác Trung Quốc là Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện gang thép với nhiều dự án quy mô lớn tại Lào Cai. Trong đó, TVN là công ty mẹ của Vinatrans, nắm trên 95% vốn điều lệ.

﻿ Công an TPHCM bắt giám đốc Công ty Đòi nợ Song Long

Ngày 28/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã triệt phá đường dây hoạt động núp bóng doanh nghiệp "mua bán nợ" để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, gây áp lực tinh thần nhằm cưỡng đoạt tài sản của người dân. Vụ án được đánh giá có tính chất phức tạp, hoạt động bài bản, có tổ chức, với sự tham gia của nhiều đối tượng, do Vũ Hoàng Long (SN 1984) cầm đầu.

Vũ Hoàng Long.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, Vũ Hoàng Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hoạt động, Long chuyển sang mô hình "mua bán nợ", thực chất là dùng hợp đồng giả cách để tiếp tục tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, công ty của Long xây dựng bộ máy hoạt động chặt chẽ với các "đội pháp chế", "đội thu hồi nợ", bộ phận khách hàng, kế toán và kỹ thuật.

Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định khoản nợ, xác minh nơi ở, tài sản của người vay đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Tất cả dữ liệu, tiến độ đòi nợ và chỉ đạo điều hành đều được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các "Hợp đồng mua bán nợ" chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Thực tế, công ty không thanh toán tiền mua khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền đòi được.

Tỷ lệ ăn chia dao động từ 25% đến 55%, tùy từng vụ việc. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng "phí thẩm định hồ sơ" lên đến hàng chục triệu đồng, không hoàn lại nếu không đòi được nợ.

Để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ.

Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng "mua bán nợ", đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Tạm giữ hình sự nữ giám đốc sinh năm 2002

Ngày 28/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với T.T.T.N. (sinh năm 2002, ngụ khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn.

Qua đó, phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do T.T.T.N. làm Giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra công ty trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính trên 01 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.

Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn. Vụ việc là lời cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận mà cố tình thực hiện hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm pháp luật.

Trưởng ban kiểm soát Sonadezi bị khởi tố

Ngày 28/5, Sonadezi cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Lê Bích Phượng.

Sau diễn biến trên, căn cứ biên bản họp Ban kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng - Thành viên Ban kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban kiểm soát, kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.

Sonadezi là một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp và hạ tầng lớn tại khu vực phía Nam, đặc biệt là tại Đồng Nai. Doanh nghiệp có hàng chục công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Khởi tố "ông trùm" cùng 9 đối tượng vận hành website “Bún Chả TV”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 đối tượng về hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” liên quan website bóng đá lậu “Bún Chả TV".

Trước đó, khoảng tháng 2/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website “ Bún Chả TV ” có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Điều khiến cơ quan công an đặc biệt chú ý là mỗi ngày hệ thống này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập. Không chỉ phát sóng bóng đá lậu, các website còn cài quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến. Lượng truy cập càng lớn, nguồn thu từ quảng cáo và cá cược càng nhiều.

Quá trình xác minh cho thấy đường dây hoạt động cực kỳ tinh vi. Các đối tượng đăng ký tên miền ở nước ngoài, dùng nhiều lớp trung gian che giấu địa chỉ IP, quản trị website bằng tài khoản ảo và liên lạc qua ứng dụng mã hóa. Việc thanh toán tiền công được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, một đối tượng trú tại Hà Nội đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống “Bún Chả TV”, chia thành nhiều bộ phận như lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một “công ty ngầm” trên mạng.

Theo cơ quan điều tra, nguồn thu chính của đường dây đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện nội dung soi “kèo”, dự đoán tỷ số để kích thích người xem đánh bạc. Riêng nhóm bình luận viên được trả công từ 50-70 triệu đồng mỗi tháng.

Ngày 15/5, Ban chuyên án phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập các đối tượng liên quan. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng nhiều phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.