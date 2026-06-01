Từ ngày 5.7, muốn quảng cáo “nhất”, “duy nhất” phải có tài liệu chứng minh

Bộ VHTTDL vừa ban hành Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5.7.2026.

Thông tư số 12/2026/TT-BVHTTDL đã quy định cụ thể về việc sử dụng các từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc các cụm từ có ý nghĩa tương tự trong hoạt động quảng cáo.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, các từ ngữ này được hiểu là những từ, cụm từ bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài khẳng định vị thế dẫn đầu, tính độc bản hoặc tính tuyệt đối của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Thông tư quy định tài liệu hợp pháp chứng minh có thể là kết quả khảo sát thị trường của tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp, có chức năng nghiên cứu thị trường; hoặc giấy chứng nhận do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp tại các cuộc thi, triển lãm, giải thưởng quy mô toàn quốc, khu vực hoặc quốc tế công nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

Thời gian sử dụng các tài liệu này trên sản phẩm quảng cáo phải phù hợp với thời hạn của giấy chứng nhận hoặc kết quả khảo sát thị trường. Đồng thời, sản phẩm quảng cáo phải thể hiện rõ ràng, chính xác tên tài liệu; số, ký hiệu; thời gian công bố kết quả khảo sát thị trường hoặc thời gian cấp giấy chứng nhận.

Các tài liệu chỉ được sử dụng khi bảo đảm tính độc lập, khách quan, trung thực; không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư cũng quy định cụ thể về Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo. Theo đó, Hội đồng do Bộ VHTTDL quyết định thành lập, có số lượng thành viên là số lẻ và ít nhất 5 thành viên, gồm Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên.

Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì tham mưu quản lý nhà nước về quảng cáo ở trung ương. Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo hoạt động theo nguyên tắc tập thể, thảo luận công khai, dân chủ; các thành viên làm việc độc lập, khách quan, trung thực và có quyền bảo lưu ý kiến riêng.

Phiên họp của Hội đồng chỉ được tiến hành khi có trên 3/4 số thành viên tham dự, trong đó bắt buộc phải có Chủ tịch Hội đồng.

Đối với yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi yêu cầu thẩm định đến cơ quan chủ trì tham mưu quản lý nhà nước về quảng cáo ở trung ương theo mẫu quy định kèm theo Thông tư.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan này sẽ thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo để tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định pháp luật.

Thông tư cũng quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo. Hồ sơ gồm văn bản thông báo; ma-két, kịch bản hoặc tài liệu thể hiện nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo; bản sao giấy tờ, tài liệu chứng minh điều kiện quảng cáo đối với hoạt động kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Quảng cáo.