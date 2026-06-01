Hà Nội: Dòng người xếp hàng đổ xăng E10

Trong ngày đầu triển khai xăng E10 trên toàn quốc, các cây xăng tại Hà Nội hoạt động ổn định. Nhiều người dân cho biết sẵn sàng trải nghiệm loại nhiên liệu mới và kỳ vọng góp phần giảm phát thải, hướng tới giao thông xanh.

Từ hôm nay (1/6), xăng E10 chính thức thay thế xăng RON 95 trên toàn quốc. Thị trường chỉ còn hai mặt hàng xăng sinh học là E10 và E5 RON 92.

Ghi nhận PV Tiền Phong, ngày đầu triển khai xăng E10 tại Hà Nội, hoạt động bán hàng tại các cây xăng diễn ra ổn định, người dân đón nhận nhiên liệu mới một cách thuận lợi.

Nhiều người dân cho biết sẵn sàng sử dụng xăng E10, kỳ vọng loại nhiên liệu sinh học này sẽ góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Người dân xếp hàng đổ xăng E10 tại một cây xăng trên đường Láng (phường Đống Đa) trong ngày đầu triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

Anh Tuấn Anh (phường Cầu Giấy) cho biết, đã chủ động vệ sinh bình xăng trước khi chuyển sang sử dụng E10 và bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương mở rộng nhiên liệu sinh học.

Tại nhiều cây xăng, khách hàng được nhân viên tư vấn, giới thiệu về loại nhiên liệu mới trước khi sử dụng.

Ông Cường (phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Hôm nay là lần đầu tiên tôi sử dụng xăng E10. Trước đó tôi cũng nghe nhiều ý kiến khác nhau về loại nhiên liệu này, nhưng với những thông tin được cơ quan chức năng và doanh nghiệp cung cấp, tôi vẫn tin tưởng lựa chọn sử dụng".

Anh Nguyễn Cảnh (tài xế xe dịch vụ) cho biết, mỗi ngày di chuyển khoảng 300 km, từ khi xăng E10 được thí điểm, anh đã sử dụng gần chục bình nhiên liệu này. "Hiện tôi chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện vì cần thêm thời gian trải nghiệm, nhưng nhìn chung xe vận hành ổn định", anh Cảnh nói thêm.

Bảng giá xăng E10 cập nhật sáng nay.

Tương tự, tại một cây xăng trên phố Tây Sơn, hoạt động kinh doanh xăng E10 diễn ra bình thường, lượng khách đến đổ xăng duy trì ổn định trong ngày đầu triển khai.

Bộ Công Thương khẳng định, việc chuyển đổi sang E10 không mang tính áp đặt mà là bước đi theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh. Các thử nghiệm trong nước cùng kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia cho thấy E10 không gây ảnh hưởng phổ biến tới động cơ nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn và phương tiện được bảo dưỡng đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

