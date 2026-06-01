Long Châu cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe hô hấp bền vững

Ngày 30/05/2026, Long Châu cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM đã ký kết hợp tác chiến lược, khởi động chương trình “Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng: Tầm soát sớm, điều trị đúng, sống khỏe hơn”.

Trên nền tảng kết nối chuyên môn y khoa và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, hai đơn vị kỳ vọng gia tăng mô hình dự phòng hiệu quả, thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của: PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM; các Phó Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM gồm: PGS.TS.BS. Hoàng Thị Lâm, PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Thọ, TS.BS. Bùi Thị Hạnh Duyên, ThS.BS. Trần Thị Thanh Mai; bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao phụ trách Nguồn nhân lực, Truyền thông, Trải nghiệm khách hàng và Marketing Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; ban lãnh đạo hai đơn vị; cùng hơn 30 bác sĩ đầu ngành hô hấp - miễn dịch toàn quốc và đại diện các cơ quan báo chí.

Hợp lực chiến lược dựa trên tinh thần chung lấy sức khỏe người dân làm trung tâm.

Sự hợp tác giữa Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM và Long Châu đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong kết nối nguồn lực y tế công - tư, nâng cao mô hình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, hiệu quả.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM khẳng định: "Hen, COPD và các bệnh lý dị ứng - miễn dịch đang tạo ra gánh nặng ngày càng rõ cho người bệnh, gia đình và hệ thống y tế. Từ thực tiễn đó, Hội Hen - Dị Ứng - Miễn Dịch Lâm Sàng TP.HCM xác định sứ mệnh kết nối chuyên môn, chuẩn hóa thực hành và đưa quản lý bệnh hô hấp đến gần cộng đồng hơn. Hợp tác sẽ hôm nay không chỉ dừng lại ở một chương trình truyền thông hay tầm soát đơn lẻ, mà là bước khởi đầu cho một định hướng dài hạn: cùng xây dựng mô hình chăm sóc hô hấp cộng đồng bền vững, giúp người dân hiểu đúng hơn, phát hiện sớm hơn, tuân thủ điều trị tốt hơn và được đồng hành lâu dài hơn trong hành trình quản lý bệnh."

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM kỳ vọng hợp tác sẽ mở rộng "cánh tay nối dài" hỗ trợ người bệnh dự phòng từ sớm, tuân thủ điều trị các bệnh hô hấp mạn tính.

Chung tinh thần vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: "Những năm gần đây, các bệnh lý hô hấp trong cộng đồng đang trở thành mối quan tâm ngày càng lớn, từ viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi đến hen, COPD và các bệnh dị ứng đường hô hấp. Ô nhiễm môi trường, thay đổi khí hậu, áp lực cuộc sống và quá trình đô thị hóa đang khiến ngày càng nhiều người gặp các vấn đề về hô hấp ở mọi lứa tuổi. Điều đáng tiếc là nhiều trường hợp bệnh phát hiện muộn; đồng thời, việc chưa tuân thủ điều trị vẫn còn là một thực tế phổ biến với tỷ lệ cao, khiến hiệu quả kiểm soát bệnh chưa như mong đợi và làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng hơn. Không phải vì người dân không quan tâm đến sức khỏe của mình. Mà bởi vì những biểu hiện ban đầu thường khá âm thầm và dễ bị xem nhẹ. Có thể chỉ là một cơn ho kéo dài, cảm giác khó thở khi gắng sức, hay tình trạng nghẹt mũi, hắt hơi tái diễn mà nhiều người vẫn cho rằng đó chỉ là những vấn đề nhỏ và sẽ tự cải thiện.

Phát huy mạng lưới hơn 2.600 nhà thuốc, hơn 230 trung tâm tiêm chủng, hơn 22.000 dược sĩ vững chuyên môn và các nền tảng công nghệ hiện đại, Long Châu cam kết đồng hành bền bỉ cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, chung tay xây dựng nền tảng sống khỏe bền vững, hướng đến giảm thiểu gánh nặng từ các bệnh hô hấp mạn tính cho người dân. Chúng tôi kỳ vọng, sự hợp lực hôm nay sẽ gia tăng sức mạnh trong nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khoẻ chủ động, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin y tế chính thống và các dịch vụ chăm sóc chất lượng cho người dân, thúc đẩy nhận diện sớm, quản lý bệnh hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi mong rằng các chương trình có thể lan tỏa sâu rộng đến cả người dân ở vùng sâu vùng xa, địa phương còn nhiều khó khăn trong chăm sóc thiết yếu, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận y tế tại Việt Nam".

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định, đúng bệnh - đúng thời điểm - đúng toa là những yếu tố được chú trọng hàng đầu trong tư vấn, chăm sóc sức khỏe người dân.

Tại lễ ký kết, hai bên đã thống nhất các trụ cột quan trọng dựa trên tinh thần chung: hành động nhanh chóng, tạo giá trị thiết thực, lấy con người làm trung tâm. Cụ thể, các đơn vị sẽ phối hợp xây dựng các chương trình giáo dục sức khoẻ, lan tỏa thông tin y khoa chuẩn mực, tập trung vào những chủ đề được người dân quan tâm như: nhận diện dấu hiệu bệnh, hướng dẫn phòng bệnh chủ động, lưu ý trong chăm sóc sức khỏe… Trong đó, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế đảm nhận biên soạn nội dung chính xác, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng. Chuỗi nội dung này sẽ được triển khai dưới dạng livestream, talkshow, video ngắn, bài viết, infographic và các chương trình giao lưu trực tiếp. Thông qua các nền tảng số đa dạng, hiện đại cùng hệ thống nhà thuốc của Long Châu phủ khắp 34 tỉnh thành, người dân dù ở bất kỳ đâu cũng có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin trực quan, toàn diện.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao phụ trách Nguồn nhân lực, Truyền thông, Trải nghiệm khách hàng và Marketing Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Tại Long Châu, chúng tôi xác định trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc cung ứng dược phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, mà còn là cầu nối đưa những kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn, sát hơn với người dân, từ đó góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn và thúc đẩy tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Chính vì vậy, "tính chính xác" của thông tin y khoa luôn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng tôi nỗ lực chuyển hóa những kiến thức chuyên sâu thành các nội dung trực quan, dễ hiểu và gần gũi để người dân có thể dễ dàng tiếp nhận và ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Mục tiêu là giúp những kiến thức y khoa chuẩn mực, chính thống được hiểu đúng và truyền tải một cách dễ tiếp cận đến người dân, giúp việc chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn".

Hai đơn vị sẽ đồng phát triển các chương trình giáo dục sức khỏe, livestream, talkshow và tư vấn cộng đồng trên các phương tiện số.

Chung tay vì sức khỏe người Việt, Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM còn mang cơ hội tầm soát sớm đến người dân, giúp phát hiện nguy cơ từ ban đầu. Chuỗi chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2026 sẽ được khởi động từ tháng 6, bao gồm các hoạt động tầm soát miễn phí, tư vấn chuyên sâu cùng chuyên gia. Trên hành trình này, đội ngũ y tế tích cực đồng hành, hỗ trợ người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị, hướng dẫn sử dụng đúng thiết bị bình xịt, nâng cao nhận thức về nguy cơ lạm dụng thuốc cắt cơn… Nỗ lực này hướng đến cải thiện hiệu quả chăm sóc, giúp kiểm soát bệnh tốt hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một lĩnh vực trọng tâm khác là tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tuyến đầu. Cụ thể, hai bên sẽ đồng hành, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, chương trình đào tạo nhằm cập nhật kiến thức y khoa, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy kết nối chuyên môn. Thông qua đó, đội ngũ dược sĩ Long Châu có thêm cơ hội nâng cao năng lực tư vấn trong lĩnh vực hen, dị ứng và miễn dịch, tiếp tục phát huy vai trò dược sĩ cộng đồng, chăm lo và bảo vệ sức khỏe người dân.

Hợp lực cùng đơn vị chuyên môn uy tín tiếp tục là bước đi chiến lược của Long Châu trên hành trình đẩy lùi gánh nặng từ các bệnh mạn tính trong cộng đồng.

Kết hợp giữa nền tảng chuyên môn y khoa vững chắc, đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM cùng năng lực triển khai thực tiễn, mạng lưới phủ khắp cả nước của Long Châu, hợp tác song phương được kỳ vọng tạo thêm mô hình bền vững phụng sự sức khỏe cộng đồng. Người dân không chỉ được tiếp giải pháp chăm sóc tiên tiến, mà còn được hỗ trợ hiểu đúng, phát hiện sớm và đồng hành lâu dài trong quá trình kiểm soát bệnh mạn tính. Theo các chuyên gia, điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh các vấn đề bệnh không lây nhiễm đang đặt ra nhiều thách thức. Việc chuyển đổi từ tư duy "khám bệnh, chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh", từ đơn lẻ sang phối hợp công - tư là hướng đi cần thiết.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đẩy mạnh triển khai các chương trình sức khỏe, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, an toàn, minh bạch đến hàng triệu gia đình. Hợp lực cùng đơn vị chuyên môn uy tín tiếp tục là bước đi chiến lược của trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.