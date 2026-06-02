Ngày 2/6, Công an xã Tân Dĩnh (Bắc Ninh) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nhân thân một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn, đồng thời thông báo tìm thân nhân của cháu bé theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 21h27 ngày 29/5, ông Hà Huy Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Bắc Giang (đóng tại thôn Vinh Sơn, xã Tân Dĩnh), phát hiện một bé gái bị bỏ lại trước cổng công ty.

Tại hiện trường, bên cạnh cháu bé có một túi quần áo cùng mảnh giấy được cho là của người mẹ để lại. Trong bức thư có đoạn viết: “Do cuộc sống khó khăn, gia đình không chấp nhận, thêm trầm cảm sau sinh nên em không đủ khả năng nuôi dưỡng bé. Em để bé ở đây cầu xin tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bé. Do không có cách nào khác nên em để bé ở đây...”.

Nhận thấy cháu bé có biểu hiện khó thở, ông Hoàng đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang để cấp cứu và chăm sóc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, cháu bé là nữ, khoảng 2 tháng tuổi, sinh ngày 22/3/2026, nặng khoảng 3kg. Thời điểm được phát hiện, bé mặc bộ quần áo màu vàng. Trên cơ thể không có bớt, tràm hay dấu hiệu nhận dạng đặc biệt, dây rốn đã rụng.

Bên cạnh cháu bé, người dân phát hiện một mảnh giấy chứa những lời nhắn được cho là của người mẹ.

Qua thăm khám ban đầu, sức khỏe của cháu bé ổn định và chưa phát hiện bất thường. Hiện cháu đang được Bệnh viện Sản nhi Bắc Giang chăm sóc tạm thời theo quy định.

Công an xã Tân Dĩnh đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của cháu bé sớm liên hệ với UBND xã hoặc Công an xã để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo, sau 7 ngày kể từ ngày phát đi thông báo, nếu không có người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ báo cáo UBND xã thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định.