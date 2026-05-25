Đà Nẵng: Bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trưa nắng

Trần Thường, Theo nld.com.vn 15:38 25/05/2026
Giữa trời nắng gắt, người dân ở TP Đà Nẵng bất ngờ phát hiện một bé gái mới sinh bị bỏ rơi.

Chiều 25-5, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Bé gái đáng thương bị bỏ rơi được người dân phát hiện. Ảnh: Facebook

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trong lúc thời tiết ở Đà Nẵng có nắng nóng gay gắt, người dân bất ngờ phát hiện một bé gái mới sinh chưa cắt dây rốn, bị bỏ rơi tại tổ 17 thôn Phú Nhuận 2 (xã Thu Bồn) nên đã trình báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi sơ cứu, chăm sóc ban đầu tại Trạm Y tế xã, cơ quan chuyên môn của xã Thu Bồn đã đưa cháu đến chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam. Hiện tại, sức khỏe cháu bé ổn định.

Hiện chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm thân nhân cháu bé. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có thông tin về cha, mẹ của trẻ, UBND xã Thu Bồn sẽ làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

