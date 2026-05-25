Dự báo mới nhất của chuyên gia về thời điểm kết thúc nắng nóng ở miền Bắc

Bà Nguyễn Thị Huế, dự báo viên Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt.

Theo dự báo, trạng thái nắng nóng tại Bắc Bộ sẽ duy trì đến khoảng ngày 27/5 với nền nhiệt phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

“Riêng tại Hà Nội, do kết hợp với hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt trên 39 độ C. Từ ngày 28/5, nắng nóng diện rộng tại khu vực trên nhiều khả năng sẽ kết thúc”, bà Nguyễn Thị Huế thông tin trên tờ Tin tức.

Ngoài ra, theo nhận định của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở khu vực miền Trung còn kéo dài đến hết ngày 28/5.

Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Tại Trung Bộ, từ đêm 28-30/5, có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trước diễn biến của đợt nắng nóng kéo dài và đặc biệt gay gắt, sáng 25/5, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát cảnh báo về những nguy cơ đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em.

Theo các chuyên gia, để thích ứng an toàn với thời tiết nắng nóng, mỗi cá nhân cần thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như sau: