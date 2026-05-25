Đột kích bar Revo ở TP.HCM, "dân chơi" tháo chạy tán loạn, lộ lnguồn cung cấp ma túy

Trưa 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá thành công Chuyên án VX1326D, chuyển hóa 1 tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Trước đó, Phòng PC04 phối hợp cùng các đơn vị ập vào kiểm tra quán barBar Revo tại số 15-15A Lý Tự Trọng ở phường Vũng Tàu, TP.HCM. Thời điểm kiểm tra, trong quán có nhiều “dân chơi” đang nhảy nhót.

Các đối tượng tại cơ quan chức năng

Thấy bóng dáng công an, các “dân chơi” tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài nhưng bị chốt chặn. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 12 “dân chơi” dương tính với chất ma tuý, 30 trường hợp sử dụng pod chill.

Đáng nói, thời điểm kiểm công an bắt quả tang nhân viên của quán là Hoàng Đình Toàn đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay trong quán. Sau khi lập biên bản, Công an đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Thể hiện quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy, đơn vị đã khẩn trương đấu tranh, khai thác đối tượng, nhanh chóng làm rõ và triệt phá 2 nguồn cung cấp ma túy cần sa cho quán bar do Nguyễn Tiến Phát và Trương Tiến Phương Huy cầm đầu; đồng thời bắt giữ các đối tượng liên quan về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra xác định các đối tượng này không chỉ cung cấp ma túy cho khách tại quán Revo mà còn phân phối cho nhiều đầu mối bán lẻ, tổ chức sử dụng tại các quán bar, quán cà phê trên địa bàn trung tâm Vũng Tàu.

Không dừng lại ở đó, với tinh thần kiên quyết truy xét mở rộng, không bỏ lọt tội phạm, từ một đối tượng dương tính với ketamine được phát hiện tại quán là Nguyễn Kiết Tường, các mũi trinh sát của Đội 5, PC04 tiếp tục đấu tranh, lần theo dòng chảy của ma túy với phương châm “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”.

Các đối tượng và tang vật bị thu giữ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đơn vị đã làm rõ và bắt giữ các đường dây mua bán ma túy tổng hợp do Đỗ Hoàng Khanh và Phạm Tích Nhân cầm đầu, đồng thời triệt xóa nhóm môi giới, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các hội nhóm do Nguyễn Thị Tuyết Hồng điều hành. Từ các đối tượng cầm đầu, lực lượng Công an tiếp tục bóc gỡ nhiều mắt xích mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp và cần sa cấp dưới trên địa bàn.

Đến nay, Phòng PC04 từ việc kiểm tra tụ điểm phức tạp về ma túy, mở rộng truy xét đã bắt giữ, khởi tố 50 người về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời xử phạt hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc 11 người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.