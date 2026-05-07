Phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở TP.HCM

Ngày 7/5, Công an phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM) đã phát thông báo tìm người thân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực thuộc khu phố Tân Hiệp.

Trước đó, khoảng 5h cùng ngày, người dân đi tập thể dục tại khu phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp thì phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngoài đồng, được quấn trong khăn và đặt trong chiếc rổ tre đan. Qua kiểm tra, mọi người xác định bé là trẻ sơ sinh nữ, còn nguyên dây rốn.

Người dân đã đưa bé gái đến Trạm Y tế phường để được kiểm tra, chăm sóc và trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Trong sáng cùng ngày, bé gái được bàn giao cho Khoa Sản, Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ) để cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, Công an phường Tân Đông Hiệp đã phát thông báo tìm cha mẹ, người thân của cháu bé. Cơ quan chức năng đề nghị ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan sớm liên hệ UBND phường hoặc Công an phường Tân Đông Hiệp để phối hợp giải quyết theo quy định.