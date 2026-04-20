Tìm cha mẹ 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở TPHCM

Ngày 20-4, UBND phường Gò Vấp, TPHCM phát đi thông báo tìm người thân 3 cháu bé bị bỏ rơi.

Bé trai khoảng 4 ngày tuổi được phát hiện ở trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2.

Trước đó, sáng 9-4, người dân và phật tử phát hiện bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng hơn 3 ký bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa Kỳ Quang 2, đường Lê Hoàng Phái, phường Gò Vấp đã tiếp nhận chăm sóc các bé, đồng thời báo tin với cơ quan chức năng.

Một ngày sau đó, tại trước số nhà 411/67/28 đường Lê Đức Thọ, cũng phát hiện bé trai khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi. Bé cân nặng khoảng 2,9 ký, sức khoẻ bình thường.

Vào ngày 19-4, cũng tại chùa Kỳ Quang 2, một bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng 2,5 ký tiếp tục bị bỏ rơi tại đây.

Hiện các bé được lực lượng chức năng chăm sóc. UBND phường Gò Vấp thông báo ai là người thân cúa bé thì liên hệ cán bộ phụ trách trẻ em của phường (bà Nguyễn Thị Thu Lan, số điện thoại: 0909953473).



Bé trai 2 ngày tuổi được phát hiện trước số nhà 411/67/28 đường Lê Đức Thọ.