Bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, kèm lá thư "con là sinh viên lỡ trót dại, nhờ nuôi giúp"

Chiều 31/3, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng), xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện bé gái khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Hùng Toàn (SN 1980) và bà Trần Thị Diệp Hoa (SN 1979), trú thôn Cẩm Văn Bắc.

Tại hiện trường, cháu bé được quấn trong khăn, đặt trong một sọt nhựa màu xanh. Sức khỏe ổn định, không có giấy tờ tùy thân hay tài sản kèm theo.

Bé gái 20 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng, kèm lá thư viết tay. Ảnh: Bình Minh

Bên cạnh cháu bé sơ sinh là tờ giấy viết tay, trình bày hoàn cảnh của người mẹ, với nội dung: “Con là sinh viên, con trót dại nay sinh con ra mà con không có khả năng nuôi con. Con mong anh chị cô chú nuôi giúp con của con. Con xin cúi đầu cảm ơn, ngàn lần cảm ơn”.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để lập biên bản, đồng thời giao cháu bé cho gia đình ông Toàn và bà Hoa tạm thời chăm sóc theo quy định.

UBND xã Điện Bàn Tây phát thông báo tìm thân nhân cháu bé bị bỏ rơi.

Hiện, UBND xã Điện Bàn Tây đã phát thông báo tìm thân nhân cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 7 ngày, từ 31/3 đến hết 6/4.

Quá thời hạn trên, nếu không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.