Thông tin lan truyền “cá sấu" xuất hiện trên sông Chắc Băng”: Tạo ảnh bằng AI để mẹ dọa em gái!

Chiều 31-3, một lãnh đạo của UBND xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết thông tin cá sấu xuất hiện trên sông Chắc Băng là không đúng sự thật.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một con cá sấu đang bơi trên sông Chắc Băng ở ấp Thới Bình, xã Thới Bình. Sau khi xác minh nguồn gốc hình ảnh, Công an xã Thới Bình đã làm việc với em T.C.K. (SN 2009; ngụ ấp Thới Bình).

Tại cơ quan công an, K. cho hay hình ảnh mạng xã hội đang lan truyền do em sử dụng AI tạo nên nhằm mục đích để mẹ hù dọa em gái vì bé hay đòi xuống sông trước nhà để bơi.

Tuy nhiên, chú ruột của K. là ông T.C.Q. không biết hình ảnh được tạo bằng AI nên đã tự ý lấy và chuyển qua điện thoại của mình rồi gửi cho nhiều người. Thông tin phát tán gây hoang mang dư luận.

Công an xã Thới Bình đã liên hệ với ban giám hiệu nhà trường, nhắc nhở, tuyên truyền học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật, không được sử dụng ứng dụng AI để tạo những hình ảnh và thông tin sai sự thật.