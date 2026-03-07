Tìm chủ 13 xe máy "bị bỏ rơi" ở TP HCM

Ngày 7-3, Công an phường An Hội Tây, TPHCM cho biết đang tìm chủ hoặc người có liên quan 13 xe máy đang bị tạm giữ.
Trước đó, lực lượng chức năng phường An Hội Tây phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 13 xe máy vắng chủ, là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật.
Công an phường An Hội Tây nhấn mạnh số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an phường để giải quyết theo quy định.
Người dân có thể đến địa chỉ Công an phường An Hội Tây ở số 875 - 877 Quang Trung (phường An Hội Tây) hoặc liên hệ anh Nguyễn Viết Nam, số điện thoại (0985067672) để phối hợp giải quyết.
Sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến nhận, thì số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.
BIỂN SỐ
SỐ MÁY
SỐ KHUNG
|1
86H1-5452
VKVLM1P52FMHF203935
VLMDCG085UM203935
|2
Không biển số
VMM9BED007609
|3
18S7-1429
VDMD1000003743
VDMLCG013DM000243
|4
84F2-5731
152FM20090007
LXDXCGLO20001107
|5
50V-2859
C100MEQ3188
C100MQ03188
|6
54V4-8018
5P11066593
RLCN5P1109Y066598
|7
53Y6-1967
LC150FG00202385
LLCLXL30XY1080685
|8
68T2-3491
VTT1P52FMH160494
VTTDCH0A4TT160494
|9
48D1-160.62
G3D4E002663
RLCUG0610EY002656
|10
49D1-097.49
5C64712034
RLCS5C640CY712024
|11
59D1-304.15
M665M4027898
300BV026761
|12
48H6-0135
5P11061648
RLCN5P1109Y061670
|13
50S-0288
C100MEH6495
C100MH06495