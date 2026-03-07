Tìm chủ 13 xe máy "bị bỏ rơi" ở TP HCM

Ngày 7-3, Công an phường An Hội Tây, TPHCM cho biết đang tìm chủ hoặc người có liên quan 13 xe máy đang bị tạm giữ.

Một bãi xe tang vật ở TPHCM.

Trước đó, lực lượng chức năng phường An Hội Tây phát hiện và lập biên bản, tạm giữ 13 xe máy vắng chủ, là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật.

Công an phường An Hội Tây nhấn mạnh số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an phường để giải quyết theo quy định.

Người dân có thể đến địa chỉ Công an phường An Hội Tây ở số 875 - 877 Quang Trung (phường An Hội Tây) hoặc liên hệ anh Nguyễn Viết Nam, số điện thoại (0985067672) để phối hợp giải quyết.

Sau thời hạn 1 năm, kể từ lần thứ 2 đăng tìm thông tin chủ sở hữu trên báo và niêm yết công khai tại trụ sở công an phường, nếu người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện không đến nhận, thì số phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.