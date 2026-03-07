Công an phát cảnh báo đặc biệt liên quan đến sổ đỏ, người dân cần lưu ý

Theo thông tin từ CTTĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là "sổ đỏ") của người dân là hoàn toàn chính đáng, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động, giá đất ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý nôn nóng, ngại tiếp xúc thủ tục hành chính hoặc thiếu hiểu biết pháp luật của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua dịch vụ nhận làm "sổ đỏ".

Thủ đoạn của các đối tượng thường là thông qua môi giới bất động sản ("cò đất") để giới thiệu có khả năng làm được giấy chứng nhận đối với các thửa đất chưa đủ điều kiện hoặc chưa được cấp sổ đỏ. Khi có người dân có nhu cầu, các "cò đất" sẽ kết nối với đối tượng. Để tạo niềm tin, sau khi nhận tiền, chúng sử dụng các phôi giấy chứng nhận (được cấp cho dự án hoặc bằng nhiều nguồn khác nhau), in thông tin thửa đất theo yêu cầu rồi đưa cho bị hại xem, hứa hẹn chờ ký ban hành là sẽ giao sổ đỏ. Thực chất, đây chỉ là giấy tờ không có giá trị pháp lý.

Theo thống kê, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 90 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm 7,8% tổng số vụ phạm pháp về trật tự xã hội. Trong đó, có 51 vụ liên quan đến thủ đoạn mượn, thuê, giả mua bán tài sản, chuyển nhượng bất động sản, làm giả giấy tờ… chiếm 68,9% tổng số vụ lừa đảo. Đây là con số đáng báo động, cho thấy tình trạng lợi dụng lĩnh vực đất đai để chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp.

Điển hình, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra, xử lý vụ án đối với Phạm Ngọc Nông (sinh năm 1983, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc và Khảo sát Thảo Vy. Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực đo đạc địa chính và tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2019 đến năm 2022, đối tượng đã nhận làm "sổ đỏ" và lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,095 tỷ đồng của 03 bị hại.

Chiều ngày 4/2/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo 08 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù đối tượng đã bị xử lý nghiêm minh, nhưng thực tế cho thấy việc thu hồi tài sản trong các vụ án lừa đảo là rất khó khăn; nhiều bị hại chưa biết khi nào mới nhận lại được tiền, trong khi đất đai vẫn chưa được hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận. Hậu quả không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn kéo theo hệ lụy pháp lý phức tạp, tranh chấp kéo dài.

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời quảng cáo, cam kết "bao làm sổ đỏ nhanh", "đất không đủ điều kiện vẫn làm được giấy". Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai, người dân nên trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tìm hiểu thông tin trên các kênh chính thống của cơ quan Nhà nước.