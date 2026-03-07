Một người nhặt ve chai ở Lâm Đồng phát hiện chiếc túi chứa 24 bánh nghi ma túy

Ngày 7-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các lực lượng chức năng làm rõ vụ phát hiện một túi ni lông chứa nhiều bánh nghi là ma túy, trôi dạt trên biển.

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-3, trong lúc nhặt ve chai tại khu vực biển Kê Gà (xã Tân Thành), một người đàn ông phát hiện một túi ni lông nên mang lại kiểm tra.

Khi mở ra, người này thấy bên trong có nhiều bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín.

Các bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín, nghi là ma túy. Ảnh: DT

Kiểm tra ban đầu cho thấy trong túi có tổng cộng 24 bánh, mỗi bánh nặng khoảng 1 kg. Một số bánh bị vỡ, để lộ lớp bột tinh thể màu trắng bên trong, nghi là ma túy.



Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, thu giữ tang vật.

Toàn bộ số bánh nghi chứa ma túy đã được niêm phong, đưa đi giám định. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc số tang vật trên.

