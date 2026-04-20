Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau đây

Công an tỉnh Vĩnh Long mới đây vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mạo danh số điện thoại. Theo đó, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện một số app (ứng dụng) trên điện thoại di động có chức năng giả mạo số điện thoại bất kỳ gọi đến người khác nhằm các mục đích xấu.

Với ứng dụng này, kẻ gian tạo ra một số điện thoại giống số đường dây nóng của cơ quan Công an, Ngân hàng, cơ quan Nhà nước hay thậm chí là hiển thị đúng tên người nhà, bạn bè đã lưu trong danh bạ, mục đích để nạn nhân tin tưởng ngay khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Đáng chú ý, chúng có thể lợi dụng ứng dụng này để dọa nạt nạn nhân. Cụ thể, khi màn hình hiển thị số giống cơ quan Công an, Tòa án, đầu dây bên kia sẽ dọa nạt người dân đang liên quan đến đường dây phạm tội, yêu cầu chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ” để chứng minh sự trong sạch.

Chúng cũng có thể lợi dụng ứng dụng này để hiển thị số của vợ, chồng, con gái gọi điện với giọng hoảng hốt, báo đang bị tai nạn cấp cứu hoặc gặp rắc rối, giục bạn chuyển tiền gấp để lo liệu.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo có thể lừa lấy thông tin bằng cách hiện số tổng đài Ngân hàng gọi đến báo tài khoản bị lỗi hoặc bị trừ tiền vô lý, sau đó yêu cầu đọc mã OTP gửi về máy để “khắc phục sự cố”.

Với “chiêu” lừa đảo này, Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, cúp máy ngay. Cụ thể, dù màn hình hiện tên ai, nếu nội dung cuộc gọi liên quan đến chuyển tiền, đe dọa, hay đòi đọc mã OTP, hãy cúp máy ngay lập tức, nhằm không để đối tượng lừa đảo có thời gian thao túng tâm lý.

Người dân tuyệt đối không bấm nút “gọi lại” ngay trên lịch sử cuộc gọi vừa nhận. Sau khi tắt máy, hãy mở danh bạ, hoặc tự bấm từng con số để gọi lại cho người thân hoặc cơ quan đó. Khi gọi lại số thật, người dân sẽ phát hiện ra cuộc gọi lúc nãy là giả mạo!

Người dân cũng cần lưu ý, Cơ quan Công an, cơ quan Nhà nước không bao giờ làm việc, gửi giấy triệu tập hay yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại. Mọi việc đều phải đến làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Lực lượng Công an cũng khuyến cáo thêm, đây là thủ đoạn rất nguy hiểm, đặc biệt với những người lớn tuổi, các bậc ông bà, cha mẹ ở nhà ít tiếp xúc với công nghệ. Người dân cần tuyên truyền đến người thân để đề phòng.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, người dân hãy nhanh chóng trình báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.