Chuyển khoản thành công 180 triệu, người phụ nữ SN 1982 nhận ngay cuộc gọi từ công an: Hé lộ tình huống hiếm gặp khiến nhiều người giật mình

Ngày 14/4, Công an phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết một trường hợp chuyển khoản nhầm số tiền lớn giữa hai công dân. Trước đó, ông Dương Văn Hòe (sinh năm 1982, trú tại TDP 2, phường An Tường) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 180 triệu đồng nhưng không rõ nguồn gốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Tường nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả xác định người chuyển tiền là chị Ngô Thị Hòe (sinh năm 1982, trú tại thôn Đồng Vỡ, xã Quang Minh, TP Hà Nội). Theo chị Hòe, do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm số tiền trên.

Công an hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Dưới sự hướng dẫn, vận động và giải thích của Đại úy Trần Mạnh Tuyền, cán bộ Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường An Tường, ông Dương Văn Hòe đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Quá trình giải quyết được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Sự việc là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an phường An Tường, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về ý thức trung thực, trách nhiệm của công dân trong xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo, khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận để tránh nhầm lẫn, sai sót. Trường hợp phát sinh sự việc, cần kịp thời liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.