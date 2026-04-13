220 người chuyển khoản tổng cộng 8,891 tỷ đồng tham gia 80 tour du lịch: Công an vào cuộc, hé lộ điều bất thường của nữ giám đốc

Ngày 12/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Mặc dù mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng Hạnh vẫn tạo ra các tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân dẫn nguồn từ kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hạnh là giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty TNHH sự kiện và du lịch Xuyên Việt Sài Gòn.

Đối tượng Nguyễn Thị Hạnh

Trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, mặc dù Hạnh đã mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour du lịch nhưng để có tiền trả nợ, bù tiền cho tour du lịch trước (hoàn lại tiền đối với các tour không đi được hoặc sử dụng tiền của tour sau bù tiền cho tour trước) và sử dụng cho mục đích cá nhân, Hạnh vẫn tạo ra 80 tour du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng nhằm mục đích thu tiền về nhanh nhất.

Cụ thể, sau khi khách hàng ký hợp đồng du lịch và chuyển tiền, Hạnh không thực hiện việc tổ chức tour như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đặt khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, thăm quan, vui chơi... Do đó, toàn bộ các tour du lịch trong giai đoạn này đều không thực hiện được.

Nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành làm việc với tổng cộng 220 nhóm khách hàng đã đi 80 tour du lịch do Nguyễn Thị Hạnh tổ chức xác định: Tổng số tiền các khách hàng đã bị chiếm đoạt là 8.891.148.500 đồng.

Do không thực hiện theo thỏa thuận với khách hàng, không trả lại tiền đã nhận nên Nguyễn Thị Hạnh bị nhiều khách hàng đến yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn lại tiền. Hạnh xác định không có khả năng khắc phục trả lại cho khách hàng nên ngày 19/4/2025, Nguyễn Thị Hạnh đã đến Trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tổ chức cho khách hàng đi du lịch.

Nguyễn Thị Hạnh đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.