Vì sao ngày càng nhiều người “rời xa cây xăng”: Một sự chuyển dịch đang diễn ra âm thầm

Tăng trưởng “chưa từng có” của thị trường xe điện

Năm 2025 được xem là bước ngoặt của thị trường xe điện Việt Nam, đặc biệt ở mảng xe máy điện – phương tiện chủ lực tại các thành phố lớn.

Riêng một doanh nghiệp dẫn đầu thị trường đã bán ra 406.453 xe máy điện trong năm 2025 , tăng tới gần 500% so với năm trước

, tăng tới gần Trung bình mỗi ngày có hơn 1.100 xe máy điện được bán ra tại Việt Nam

tại Việt Nam Thị trường xe máy điện Việt Nam được đánh giá đang bước vào “điểm bùng phát”, đưa Việt Nam lên nhóm quốc gia tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới

Không chỉ xuất hiện ở phương tiện cá nhân, ô tô điện còn được sử dụng rộng rãi trong dịch vụ vận tải, đặc biệt là taxi công nghệ - Ảnh: Như Hoàn

Ở mảng ô tô điện, xu hướng cũng không kém phần mạnh mẽ:

Gần 197.000 ô tô điện được bàn giao trong năm 2025 , tăng gấp đôi năm trước

, tăng gấp đôi năm trước Có những tháng doanh số vượt 20.000 xe , mức kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam

, mức kỷ lục chưa từng có tại thị trường Việt Nam Một số mẫu xe điện cỡ nhỏ thậm chí vượt doanh số của các dòng xe xăng bán chạy nhất thị trường

Những con số này cho thấy: xe điện không còn là “ngách”, mà đang dần trở thành dòng phương tiện chủ đạo.

Từ tiết kiệm chi phí đến thay đổi cả lối sống

Lý do khiến xe điện bùng nổ nghe qua có vẻ rất “đời”: tiết kiệm.

Minh Anh (26 tuổi, TP.HCM) kể mỗi tháng từng tốn hơn 1 triệu tiền xăng, giờ chuyển sang xe điện thì chi phí giảm gần một nửa. Với Tuấn – một shipper ở Hà Nội – việc đổi xe thậm chí giúp anh “giữ lại” vài triệu đồng mỗi tháng, số tiền đủ để trang trải thêm sinh hoạt.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Với một số người, xe điện không chỉ là phương tiện, mà dần trở thành một phần của lối sống mới.

Như gia đình chị Bích Phương (34 tuổi, Hà Nội), việc chuyển sang xe điện diễn ra theo kiểu… “làm một lần cho xong”. Hiện tại, nhà chị có 1 ô tô điện và 2 xe máy điện, gần như không còn sử dụng xe xăng cho việc di chuyển hàng ngày.

“Mấy năm rồi tôi không biết đến cây xăng là gì,” chị Phương nói. “Không còn phải xếp hàng, không còn mùi xăng, đi lại cũng êm hơn hẳn. Cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”

Không chỉ dừng ở phương tiện cá nhân, thỉnh thoảng hai vợ chồng chị còn chọn đi xe bus điện hoặc metro khi tiện đường. Việc di chuyển vì thế cũng trở nên linh hoạt hơn, không bị phụ thuộc hoàn toàn vào xe riêng.

Điều thú vị là, với những người như chị Phương, việc chuyển sang xe điện ban đầu có thể vì chi phí, nhưng về lâu dài lại gắn với cảm giác “sống xanh” rõ rệt hơn: ít khói bụi, ít tiếng ồn, và phần nào đó là cảm giác mình đang góp một phần nhỏ cho môi trường.

Đô thị thay đổi theo xe điện

Sự phổ biến nhanh chóng của xe điện đang kéo theo những thay đổi rõ rệt trong đời sống đô thị.

Nhiều chung cư tại TP.HCM và Hà Nội bắt đầu lắp thêm trụ sạc, bãi xe cũng dần phân khu riêng cho xe điện. Các dịch vụ giao hàng, xe công nghệ chuyển dần sang xe điện để tối ưu chi phí. Ngay cả thói quen di chuyển cũng linh hoạt hơn, khi người dùng kết hợp giữa xe điện cá nhân và phương tiện công cộng.

Tuy vậy, không phải mọi thứ đều “mượt” ngay lập tức.

Một trạm đổi pin của VinFast. Đây là điều kiện đủ để thị trường xe máy điện bứt phá lớn trong thời gian ngắn sắp tới - Ảnh: VTCNEWS

Hạ tầng sạc vẫn là điểm nghẽn lớn, đặc biệt ở các khu dân cư cũ. Không phải ai cũng có sẵn chỗ sạc tại nhà, và việc phụ thuộc vào trụ sạc công cộng đôi khi gây bất tiện. Ngay cả với gia đình chị Phương, yếu tố “có nhiều trụ sạc gần nhà” cũng là điều kiện quan trọng để họ quyết định chuyển đổi hoàn toàn.

“Thực ra nếu biết sắp xếp thì cũng không quá bất tiện,” chị chia sẻ. “Tôi thường sạc xe vào ban đêm, hoặc tranh thủ lúc rảnh. Xe máy thì sạc tại nhà lại càng tiện.”

Bên cạnh đó, những câu hỏi về pin – từ tuổi thọ, chi phí thay thế đến xử lý môi trường – vẫn là điều khiến nhiều người cân nhắc.

Dù vậy, có một điều đang dần rõ ràng: xe điện đã vượt qua giai đoạn “xu hướng”. Nó đang trở thành một lựa chọn mang tính mặc định, ít nhất là ở các đô thị lớn.

Và khi ngày càng nhiều người như Minh Anh, Tuấn hay gia đình chị Phương chọn “rời xa cây xăng”, sự thay đổi này có lẽ không còn là tương lai nữa – mà đã bắt đầu ngay trong hiện tại.