Cơ quan Thuế thông báo: Phong tỏa tài khoản ngân hàng của loạt doanh nghiệp sau

Thuế cơ sở 24 TPHCM vừa ban hành loạt quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cụ thể, theo quyết định số 297, 298, 299, 300/QĐ-TCS 24, Thuế Cơ sở 24 TPHCM cưỡng chế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty TNHH Dịch Vụ Bac, địa chỉ: Số 157 Ngô Đức Kế, Phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế: 3502281511 .

Nguyên nhân do Công ty TNHH Dịch Vụ Bac có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế: 29,4 triệu đồng.

Quyết định được gửi tới người nộp thuế và các ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản như Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu, Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vũng Tàu, Ngân Hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Vũng Tàu.

Cơ quan thuế cũng yêu cầu ngân hàng trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản đối với số tiền nêu trên để nộp về cơ quan thuế.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty TNHH Dịch Vụ Bac nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế yêu cầu các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư TMXD Vnbuild, đại chỉ 459/12/5 Trương Công Định, Phường Tam Thắng, TPHCM, Thuế cơ sở 24 TPHCM cũng ban hành loạt quyết định số 301, 302, 303, 304/QĐ-TCS 24 với nội dung tương tự.

Vnbuild cũng là đối tượng có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế là 28,4 triệu đồng.

Cơ quan thuế cũng yêu cầu các ngân hàng nơi Vnbuild mở tài khoản gồm Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Vũng Tàu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Tiên Phong, có trách nhiệm phong tỏa tài khoản với số tiền nêu trên.

Trường hợp tài khoản công ty có số dư trong thời gian quyết định có hiệu lực thì ngay trong ngày, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế để ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Thuế cơ sở 24 TPHCM cũng ban hành quyết định phong tỏa tài khoản với các doanh nghiệp khác như Công ty TNHH 429 (số tiền bị cưỡng chế 23,8 triệu đồng), Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Máy tính Phước Bảo (số tiền bị cưỡng chế 67,8 triệu đồng), Công ty Trách nhiệm Hữu hạn P.M.C (số tiền bị cưỡng chế 358 triệu đồng), Công ty TNHH TM-DV Gia Bảo Engineering (số tiền bị cưỡng chế 3,7 tỷ đồng), Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Tổ chức Sự kiện Tín Phát (số tiền bị cưỡng chế 6,4 triệu đồng)…

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 tới, cơ quan thuế có thể tiến hành các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, gồm: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; phong tỏa tài khoản; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập. Bên cạnh đó là dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. Cuối cùng là thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.

Phan Trang