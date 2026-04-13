Nắng nóng gay gắt bao phủ toàn miền Bắc

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 31-33 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C .

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục nắng nóng như hôm nay. Thứ Tư và thứ Năm (15-16/4), khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, khu vực Đông Bắc Bộ giảm 2-3 độ. Từ chiều tối ngày 16/4 đến ngày 17/4, miền Bắc có mưa dông rải rác. Những ngày sau đó, trời mát mẻ với nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30 độ C.

Trong hai ngày đầu tuần (13-14/4), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng diện rộng.

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo nắng nóng gay gắt còn kéo dài ở khu vực miền Trung đến ngày 16/4. Từ 17/4, nắng nóng dịu dần.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 37 độ C.

Nam Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Dự báo từ ngày 15/4, Nam Bộ và Tây Nguyên tăng mưa vào chiều tối, nắng nóng giảm dần.

