Vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong ở TP.HCM: Khoảnh khắc sinh tử bé gái được thả từ tầng cao xuống dưới

Vụ cháy nhà trọ xảy ra lúc rạng sáng 12/4 trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót. Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy là nhà ở kết hợp cho thuê trọ.

Theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, bà H. - một người dân sống cạnh hiện trường bàng hoàng kể, vào khoảng 3 giờ sáng, mọi người đang ngủ say thì nghe tiếng nổ bùng bùng. Khi chạy đến, người dân phát hiện đám cháy xuất phát từ tầng trệt (nơi để xe máy) của ngôi nhà. Khói đen ngụt ngụt lùa theo lối cầu thang duy nhất lên các phòng trọ khiến các nạn nhân bị ngộp, không tìm thấy đường ra.

Nhiều người ở các tầng cao trong lúc hoảng loạn đã leo qua ban công, nhảy sang mái tôn nhà hàng xóm thoát thân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. (Ảnh: Di Anh)

Tầng 1 ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Công an nhân dân)

Một nhân chứng khác tên C. thì cho biết, trong ngôi nhà bị cháy có bé gái còn nhỏ, khoảng vài tuổi. Khi xảy ra hỏa hoạn, khói dày đặc khiến mẹ cháu bé chỉ biết ôm con kêu cứu vì không thấy đường đi. Sau đó, có một người đã đứng trên lầu, thả bé xuống cho người phía dưới chụp lấy, rất may cháu bé an toàn.

Người dân cũng cho biết, khi phát hiện lửa bùng phát, vợ chồng chủ nhà đã nỗ lực mở cửa thoát hiểm phía trước để những người ở trọ chạy ra ngoài. Nhưng những người ở các phòng phía sau không kịp thoát thân thân và bị ngạt khói do khói bốc quá nhanh và dày đặc.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho hay, sau khi tiếp nhận tin báo cháy, Đội PCCC và CNCH khu vực An Sương trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã khẩn trương điều động 4 phương tiện xe chữa cháy chuyên dụng cùng 21 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và CNCH.

Trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong nhà tắm phòng trọ tầng 4. Danh tính 2 nạn nhân tử vong là anh N.N.B. (26 tuổi, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (24 tuổi, quê Vĩnh Long).

Tầng thượng căn nhà nơi xảy ra vụ cháy ám khói đen. (Ảnh: VnExpress)

4/5 nạn nhân bị thương hiện đang được cấp cứu trong tình trạng diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng. (Ảnh: Thanh Niên)

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin thêm, 5 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu là: Anh L.V.C. (29 tuổi); anh Đ.G.H. (20 tuổi); anh N.D.L. (25 tuổi); chị N.M.Y. (25 tuổi, vợ anh L.) và 1 cháu bé hơn 1 tuổi bị ngạt khói.

Trong đó, 4 nạn nhân là người lớn đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, tình trạng của 4 người bệnh hiện còn diễn biến phức tạp, tiên lượng nặng. Còn cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Hiện, bé đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại khoa cấp cứu.

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn đau lòng trên hiện đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.