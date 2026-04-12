Liên quan đến vụ cháy nhà trọ địa bàn phường Tân Thới Hiệp (quận 12 cũ, TP.HCM) rạng sáng nay, trưa ngày 12/4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc đau lòng này.

Chia sẻ với phóng viên về thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân sinh sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc hỗn loạn lúc rạng sáng.

Lời kể từ hiện trường vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM: 2 nạn nhân tử vong mới chuyển đến 2 ngày

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong

Phía trước ngôi nhà xảy ra hoả hoạn là tiệm thuốc tây

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Quốc Hùng (sinh sống tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết, "Có nam thanh niên đi chơi về thấy có khói bốc lên thì mới chạy vào đập cửa gọi, 3 thanh niên chung phòng thoát ra đầu tiên.

Sau đó mọi người xung quanh cũng chạy đến hỗ trợ, có người trong xóm nhanh chóng chạy lên báo Công an phường. Lúc đó không có nổ gì cả, chủ yếu là khói bốc lên gây ngạt thôi".

Ông Trương Quốc Hùng (sinh sống tại phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) kể lại sự việc

Theo ông Hùng, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng và PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, phá cửa các phòng trọ nhằm đưa người mắc kẹt ra ngoài.

"Ban đầu chỉ có 3 người trong phòng kịp thời thoát ra ngoài đầu tiên. Sau đó, khi lực lượng công an có mặt, họ đã tiến hành phá cửa các phòng để giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong.

Khi cửa phòng được phá, đưa bé được đưa ra ngoài đầu tiên, tiếp theo là tổng cộng khoảng 6 người được cứu thoát. Lúc này, nhiều người trong tình trạng mệt, tay chân bủn rủn sau khi hít phải khói.

Sau khi thoát ra, 3 người chạy được ra ngoài trong tình trạng khói đen dày đặc, gần như không nhìn thấy gì. Bên trong vẫn còn rất nhiều khói khiến việc di chuyển và thoát ra gặp nhiều khó khăn, gần như không thể lên được tầng trên cứu người vì khói đen nghi ngút".

Kể lại thời điểm nghe tiếng hô hoán và chứng kiến một số người thuê trọ kịp thời thoát thân, một người đàn ông khác cho biết, "Phòng đó có khoảng 5 sinh viên ở lâu rồi nên quen đường đi lối lại. Một người đã chạy lên phía nhà chủ rồi tìm đường thoát xuống vì đã quen khu vực.

Những phòng khác, có các cặp vợ chồng cũng biết đường nên tìm cách thoát thân, thậm chí buộc dây đưa con xuống dưới để thoát nạn. Riêng 2 người tử vong thì mới chuyển đến ở được khoảng 2 ngày, chưa quen đường nên khi khói bốc lên họ hoảng loạn, không biết lối chạy ra ngoài."

Một số người dân hiếu kì tập trung gần hiện trường vụ hoả hoạn theo dõi sự việc

Là người dân chứng kiến vụ cháy, anh Trần Văn Thiện (trú phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết, "Những người ở trọ lâu thì đã quen đường nên có thể tự tìm lối thoát và chạy ra ngoài. Tuy nhiên, có 2 người mới chuyển đến ở được khoảng 2 ngày nên không quen địa hình, khi xảy ra sự cố đã không biết đường thoát thân".

Theo anh Thiện, nguyên nhân vụ hoả hoạn được cho là xuất phát từ việc cháy xe ở hầm để xe.

Anh Trần Văn Thiện (trú phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) cho biết 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy mới chuyển đến ở được 2 ngày

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, túc trực tại đây để điều tra nguyên nhân vụ việc và phân luồng giao thông

Bên cạnh đó, một người dân sinh sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, khu nhà trọ này nằm phía sau, là nhà dân được cải tạo lại thành nhiều phòng trọ, không gian khá chật hẹp và bí bách. Bên trong có hầm để xe, phía sau là khu phòng trọ được xây dựng thêm.

Ngôi nhà có chiều ngang khoảng 5 mét, chiều dài khoảng 30 mét, sau đó được xây dựng và chia nhỏ thành nhiều phòng trọ ở phía sau. Chính vì kết cấu như vậy nên khi xảy ra sự cố, việc thoát hiểm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với những người mới đến chưa quen địa hình.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần khu vực tiệm thuốc tây trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi phường Tân Thới Hiệp bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà gần đó.

Người dân đã huy động bình chữa cháy mini và các phương tiện tại chỗ để dập lửa, đồng thời tìm cách tiếp cận cứu người. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan nhanh, khói dày đặc nên việc cứu hộ ban đầu không hiệu quả.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Đám cháy sau đó được khống chế, lực lượng chức năng đưa nhiều nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương.