Vụ cháy dãy nhà trọ 7 người thương vong ở TP.HCM: 2 nạn nhân tử vong là đôi nam nữ SN 2000 và 2002 ở chung phòng

Sáng 12/4, Công an phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, danh tính 2 người tử vong được xác định là anh N.N.B. (SN 2000, quê Cà Mau) và chị N.T.L.H. (SN 2002, quê Vĩnh Long). 5 nạn nhân bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; trong đó có 4 thanh niên (sinh năm 1997, 2001, 2002, 2005) được chuyển về Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị chuyên sâu, một bệnh nhi sinh năm 2025 được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Công an phong toả hiện trường vụ cháy

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, căn nhà cháy có 4 lầu được ngăn ra nhiều phòng cho thuê. Hai nạn nhân tử vong là đôi nam nữ (khoảng 26 tuổi) ở chung phòng.

Như đã đưa tin, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần dãy trọ nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp nghe tiếng hô hoán, kêu cứu. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ dãy nhà trọ này.

Người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa bùng phát mạnh, lan sang nhiều khu vực, khói dày đặc, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhanh chóng điều động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chữa cháy, cứu người.

Lực lượng chức năng đã đưa và hướng dẫn nhiều người ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Nhiều tài sản cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.