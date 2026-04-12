Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, số lượng giao dịch thực hiện qua sàn đã liên tục tăng trong mấy ngày vận hành thử nghiệm. Điều này cho thấy hiệu quả bước đầu của sàn giao dịch hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, thành phố đã đưa vào vận hành thử nghiệm kỹ thuật sàn giao dịch thịt lợn từ ngày 6/4 nhằm đánh giá những khó khăn, vướng mắc nếu có để tiến tới công bố vận hành chính thức vào ngày 30/4 năm nay.

Bước đầu, khi tham gia giao dịch trên sàn, các chủ thể đã tổ chức logistics theo yêu cầu cầu người mua, đồng thời có các chương trình khuyến mãi với mức giá đang tốt hơn so với nhiều nhà cung cấp hay các thương lái trên thị trường. Ông Phương cho biết, sau 10 ngày, các chủ thể tham gia sẽ tính toán xem bán được bao nhiêu con, bao nhiêu mảnh để tiếp tục cân đối.

"Như vậy những người tham gia trên sàn hiện nay coi đây là một cơ hội, họ sẵn sàng đánh cược vào đó và chấp nhận bước đầu giá có thể không có lãi, thậm chí là lỗ, nhưng khi hoạt động giao dịch trên sàn sôi động lên, kỳ vọng có lãi là rất cao", ông Nguyễn Nguyên Phương chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh), trong ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm chỉ có 2 lệnh giao dịch được thực hiện, nhưng đến hôm sau đã tăng lên 6 lênh với 39 mảnh thịt lợn và số lượng giao dịch ngày sau tiếp tục cao hơn ngày trước. Điều này cho thấy bước đầu sàn giao dịch đã cho thấy hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của các chủ thể.

"Điều đáng mừng là sau khi sàn đi vào vận hành thử mấy ngày, thì rất nhiều thương nhân ở chợ đầu mối đã liên hệ với Sở Công Thương để tiến hành đăng ký giao dịch trên sàn. Và chúng tôi đảm bảo khi các đơn vị liên hệ mở tài khoản thì chỉ trong 1 phút 30 giây là có thể tham gia vào ngay. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết sức để tạo thuận lợi cho các chủ thể giao dịch trên sàn", ông Nguyễn Minh Hùng cho biết.

TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành sàn giao dịch thịt lợn từ cuối tháng 4

Cũng theo ông Hùng, sàn giao dịch thịt lợn đi vào vận hành với mục tiêu rút ngắn chuỗi cung ứng đi từ trang trại đến điểm bán lẻ gần cuối để đến tay người tiêu dùng, không chỉ đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, mà còn tối ưu hóa chi phí các khâu, giúp giá bán lẻ ổn định và lợi nhuận xứng đáng cho các mắt xích tham gia.

Qua quá trình làm việc thực tế, ông Hùng chỉ ra có sự chênh lệch rất lớn về giá, nhất là với các tiểu thương kinh doanh ở chợ lẻ. Cụ thể, hiện nay, mỗi ngày một tiểu thương ở chợ lẻ chỉ lãi được khoảng vài trăm nghìn đồng, nhưng nếu giao dịch qua sàn, chi phí lợi nhuận của các tiểu thương này có thể tăng lên trên một triệu đồng.

"Lợi ích giao dịch trên sàn thấy rất rõ, nhưng cũng phải thừa nhận để các tiểu thương hay thương nhân chợ đầu mối thay đổi, chuyển lên giao dịch qua sàn là khó, vì thói quen kinh doanh từ trước đến nay. Tuy nhiên, với những hiệu quả bước đầu và nỗ lực của chúng tôi, tôi tin tới đây số lượng các chủ thể tham gia trên sàn sẽ tiếp tục tăng lên", ông Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Nguyễn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện có 2 hệ thống bán lẻ là MM Mega Market và Bách hóa xanh đăng ký giao dịch; trong đó, Bách hóa xanh sẽ tiến hành thực hiện giao dịch thử trên sàn trong 1 – 2 ngày tới.

"Hiện nay mới là bước chạy thử kỹ thuật nhưng đã rất nhiều chủ thể tích cực tham gia, họ đã tự động điều chỉnh các khâu, nhất là khâu logistics để phù hợp với yêu cầu trên sàn, đây là một khâu rất khó, rất phức tạp nhưng các chủ thể đã làm được. Hiện Sở Công Thương vẫn đang tiếp tục vận động các chủ thể tham gia và chúng tôi rất kỳ vọng với hiệu quả bước đầu và sự tham gia của các chủ thể, sàn giao dịch thịt lợn của thành phố sẽ vận hành thực sự hiệu quả, mang lại lợi ích cho thị trường và người tiêu dùng", đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.