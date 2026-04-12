Truy nã đặc biệt nguy hiểm hai vợ chồng Phạm Thị Loan và Trần Văn Hiền

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang thụ lý vụ án liên quan đến Phạm Thị Loan (sinh năm 1984) và chồng là Trần Văn Hiền (sinh năm 1977), cùng cư trú tại số nhà 168, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Hai bị can bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay tương ứng với Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024, 2025).

Hai vợ chồng Phạm Thị Loan và Trần Văn Hiền

Quá trình điều tra xác định, sau khi bị khởi tố, các bị can đã bỏ trốn. Ngày 13/8/2013 và ngày 07/9/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã "đặc biệt nguy hiểm" đối với Phạm Thị Loan và Trần Văn Hiền về tội danh trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi hai bị can sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

* Theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra, rất mong quần chúng Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã, cần nhanh chóng thông báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp, sẽ được bảo mật. Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng, nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.