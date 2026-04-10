Quyết định truy nã đặc biệt Lò Thanh Tùng SN 2006

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 9/4 cho biết đang truy nã đối tượng Lò Thanh Tùng (SN 2006; thường trú tại: xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, ngày 13/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lò Thanh Tùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 27/02/2026, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Lò Thanh Tùng - Ảnh: Công an Hà Nội

Nếu phát hiện Lò Thanh Tùng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0989771589), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.