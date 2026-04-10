Nắng như ‘chảo lửa’, người lao động miền Trung vật lộn mưu sinh

NGUYỄN VƯƠNG - BẢO THIÊN/VTC News, Theo vtcnews.vn 08:11 10/04/2026
Nhiều địa phương ở miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, tại một số nơi nhiệt độ cao vượt ngưỡng kỷ lục, người dân vất vả mưu sinh ở cái nắng "nguy hại".

Dân lao động nghèo vất vả mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung

Tại TP Huế, từ đầu tháng 4/2026, người dân bắt đầu "cuộc chiến" với đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Trên các tuyến đường thuộc trung tâm thành phố, hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, tạo nên những lớp không khí khó chịu. Theo dữ liệu từ Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, địa phương đang chịu tác động mạnh mẽ của vùng áp thấp nóng phía tây, khiến nền nhiệt liên tục tăng cao, có những ngày nhiều nơi đã vượt ngưỡng đỉnh điểm của cùng kỳ năm ngoái.

Mức nhiệt tại trạm Nam Đông (TP Huế) chạm ngưỡng 39,4 độ C, vượt qua kỷ lục 38,8 độ C của năm 2025. Tại trạm Huế, nhiệt độ cao nhất đạt 38,7 độ C, trong khi khu vực miền núi A Lưới cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng với mức 36,5 độ C. Đáng chú ý, độ ẩm không khí giảm sâu, có nơi chỉ còn 35%, kết hợp với hiệu ứng đô thị và bức xạ từ phương tiện giao thông khiến cảm giác oi bức trở nên ngột ngạt, gây mệt mỏi nhanh chóng cho người đi đường.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày qua tại khu chợ Đông Ba (phường Phú Xuân, TP Huế) nên nhiệt vào buổi trưa ngoài trời vượt 40 độ C, người lao động vất vả mưu sinh.

Những người làm nghề lao động tự do ở chợ Đông Ba có cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng vất vả dưới trời nắng nóng khắc nghiệt đến mức "nguy hại"

Một người lao động làm nghề khuân vác tại chợ Đông Ba chia sẻ, mỗi ngày phải làm việc liên tục từ sáng đến chiều, di chuyển hàng hóa nặng trong điều kiện nhiệt độ cao. Có lúc mệt lả, chỉ muốn nghỉ nhưng nếu nghỉ thì không có tiền...

Để chống chọi với nắng nóng, những người làm nghề lao động ngoài trời ở TP Huế phải trang bị kín mít từ áo khoác, khẩu trang đến kính mát để hạn chế tác động trực tiếp của tia UV đang ở mức nguy hại.

"Những ngày này, chai nước như vật bất ly thân với tôi, ngoài để uống, nắng quá thì đổ lên đầu cho tỉnh. Cái áo lúc nào cũng ướt sũng, mặc áo khoác chống nắng thì vướng víu, rất khó bốc vác. Làm xong là da thịt đỏ hết, rát lắm. Nhưng bây giờ không làm thì tiền đâu ra mà sống", một người lao động ở TP Huế chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế, khuyến cáo: “Bà con cần hết sức lưu ý tác hại của nắng nóng, phải đảm bảo sức khỏe trong khung giờ đặc biệt từ 11 - 15h, chú ý khi di chuyển hoặc làm việc ngoài trời nắng nóng phải đảm bảo đủ nước và bảo hộ lao động an toàn, tránh sốc nhiệt. Thứ hai là khi nắng nóng, nhu cầu dùng điện sẽ tăng rất cao nên có nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư, các khu chợ, khu đô thị…

Tại Quảng Trị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, những ngày qua tại tỉnh này ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài với mức nhiệt phổ biến từ 39-40 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài suốt từ 9h30 đến 17h30 mỗi ngày, biến đường phố thành những "lò bát quái"

Ghi nhận dọc các tuyến đường trung tâm các phường Đồng Hới, Đồng Sơn và các công trường xây dựng, khí nóng hầm hập phả lên từ mặt nhựa đường và bê tông khiến tầm nhìn xa trở nên mờ ảo do hiện tượng khúc xạ nhiệt. Thế nhưng, đây cũng là lúc những người lao động phải hoạt động hết công suất.

Tại góc vỉa hè trên đường phố phường Đồng Hới (Quảng Trị), chị Nguyễn Thị Luận, một người bán nước dạo, đang tranh thủ ngồi nghỉ dưới bóng râm nhỏ nhoi của chiếc ô che nắng. Gương mặt chị sạm đen, mồ hôi nhễ nhại sau lớp khẩu trang dày cộp. "Trời nắng thế này người ta ngại ra đường nên hàng quán cũng ế ẩm hơn, nhưng mình không nghỉ được. Ngồi ngoài đường cả ngày, nhiều lúc tôi thấy chóng mặt, xây xẩm mặt mày vì sốc nhiệt, nhưng vì miếng cơm manh áo cho sắp nhỏ, mình phải ráng thôi," chị Luận mệt mỏi.

Theo anh Nguyễn Văn Hải (một thợ sửa chữa điện lạnh), đây là mùa cao điểm của cánh thợ điện lạnh, nhưng cũng là mùa vất vả nhất. "Mấy ngày nay nắng nóng đỉnh điểm, bà con gọi sửa điều hòa, tủ lạnh tăng đột biến. Có những lúc phải leo lên sân thượng bê tông giữa trưa nắng để kiểm tra cục nóng, nhiệt độ chỗ đó chắc phải trên 40 độ C. Tay chân lúc nào cũng mồ hôi đổ ra như tắm, uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Nghề của mình là mang cái mát đến cho người ta, nhưng bản thân mình thì lại đang 'nướng' mình dưới nắng," anh Hải chia sẻ.

Không chỉ những người bán nước hay thợ điện lạnh, những công nhân vệ sinh môi trường, thợ xây dựng, hay những shipper cũng đang trực tiếp đối đầu với đợt nắng nóng khắc nghiệt này.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống Thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nắng nóng là hiện tượng thời tiết khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35 độ C (từ 35 - 47 độ C là nắng nóng; từ 37 - 39 độ C là nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt là trên 39 độ C).

Cơ quan chức năng khuyến cáo, nắng nóng có thể gây say nắng, sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức, đột quỵ và đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Nắng nóng làm giảm năng suất lao động, hư hại mùa màng, giảm sản lượng chăn nuôi và thuỷ sản, tăng nguy cơ cháy rừng. Có thể gây quá tải điện, tăng nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng giao thông; làm khô đất đai, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất.

Để chủ động phòng, chống nắng nóng cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn thông tin chính thống. Mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi. Hạn chế tiếp xúc với nắng nóng, nếu ra ngoài nên mặc đồ bảo hộ, đội mũ nón. Không di chuyển đột ngột từ ngoài trời nắng vào phòng lạnh và ngược lại, nên bật điều hoà ở nhiệt độ từ 25 độ C trở lên.

Bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý trong môi trường nhiệt độ cao. Uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, bổ sung muối và khoáng chất. Ăn chín, uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh. Giữ nhà cửa thoáng mát, sử dụng điện hợp lý. Lưu ý quản lý, theo dõi trẻ em, đề phòng đuối nước.

