Nắng như ‘chảo lửa’, người lao động miền Trung vật lộn mưu sinh

Theo anh Nguyễn Văn Hải (một thợ sửa chữa điện lạnh), đây là mùa cao điểm của cánh thợ điện lạnh, nhưng cũng là mùa vất vả nhất. "Mấy ngày nay nắng nóng đỉnh điểm, bà con gọi sửa điều hòa, tủ lạnh tăng đột biến. Có những lúc phải leo lên sân thượng bê tông giữa trưa nắng để kiểm tra cục nóng, nhiệt độ chỗ đó chắc phải trên 40 độ C. Tay chân lúc nào cũng mồ hôi đổ ra như tắm, uống bao nhiêu nước cũng không đủ. Nghề của mình là mang cái mát đến cho người ta, nhưng bản thân mình thì lại đang 'nướng' mình dưới nắng," anh Hải chia sẻ.