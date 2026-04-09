Người Hà Nội 'nung mình' trong đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên năm 2026

Hà Nội đang bước vào đợt nắng nóng diện rộng với cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, nền nhiệt phổ biến 35–38°C, có thời điểm cao hơn do hiệu ứng bê tông và mặt đường hấp nhiệt, khiến không khí ngoài trời trở nên ngột ngạt.
Vào khung giờ trưa, nhiều tuyến phố trung tâm vắng bóng người qua lại, mặt đường hắt lên hơi nóng hầm hập, tạo cảm giác như bị “thiêu đốt” khi di chuyển ngoài trời. Nhiều người dân buộc phải lựa chọn di chuyển sát chân cầu, dưới các tuyến đường vành đai trên cao để tận dụng phần bóng râm hiếm hoi, tránh nắng gắt.
Người tham gia giao thông phải trang bị kín mít với áo chống nắng, khẩu trang, kính râm để hạn chế tác động trực tiếp từ tia UV và nền nhiệt cao kéo dài. Anh Đặng Phương Nam, shipper làm việc nhiều giờ ngoài trời, cho biết dù nắng nóng gay gắt vẫn phải cố gắng bám đường để kịp đơn hàng, chỉ tranh thủ nghỉ ngắn dưới bóng râm và uống nước liên tục để tránh kiệt sức.
Theo các chuyên gia khí tượng, đợt nắng nóng xuất hiện sớm tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ năm nay chủ yếu do hoàn lưu áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khiến nền nhiệt tăng nhanh.
Bên cạnh đó, không khí lạnh suy yếu và lệch hướng ra phía Đông khiến hiện tượng “rét nàng Bân” thường xuất hiện vào cuối mùa xuân gần như không rõ rệt, làm quá trình chuyển mùa diễn ra nhanh hơn và nền nhiệt tăng đột ngột.
Tại các công trường xây dựng, công nhân vẫn phải làm việc liên tục dưới nền nhiệt ngoài trời cao, mặt bê tông và thép hấp nhiệt khiến không khí càng trở nên oi bức, ngột ngạt. Đây được xem là một trong những môi trường lao động nặng nhọc, vất vả nhất khi người lao động phải trực tiếp phơi mình dưới nắng nóng kéo dài, đối mặt với nguy cơ kiệt sức và ảnh hưởng sức khỏe.
Các công nhân cho biết họ phải chia nhỏ thời gian làm việc, tranh thủ nghỉ ngắn theo từng ca, liên tục bổ sung nước, dùng khăn ướt lau mặt để hạ nhiệt nhằm tránh tình trạng kiệt sức, say nắng.
Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều công nhân vẫn nỗ lực bám công trường, duy trì tiến độ thi công, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng vượt khó để hoàn thành công việc trong những ngày nắng nóng gay gắt.
Gầm cầu, chân tòa nhà hay những hàng cây trở thành nơi trú nắng tạm thời của nhiều người đi đường, đặc biệt là lao động tự do.
Các quán nước ven đường trở nên đông khách hơn thường ngày khi nhu cầu giải nhiệt tăng cao giữa cái nóng gay gắt.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng ở miền Bắc có khả năng duy trì đến ngày 12-13/4, sau đó giảm dần, nhiệt độ cao nhất 34-37°C, khu vực Tây Bắc có thể lên 39-40°C. Người dân cần chủ động các biện pháp chống nắng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ trưa để đảm bảo sức khỏe.