Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại một công ty ở TPHCM

Video Lửa và tiếng nổ bao trùm công ty sơn ở TPHCM

Tối 9-4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 31, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan khống chế vụ cháy xảy ra tại một công ty sơn trên đường DT748, phường Long Nguyên.

Hỏa hoạn bùng phát tại công ty sơn ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trong khuôn viên công ty sơn, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Phát hiện vụ việc, người dân và công nhân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng.

Hàng chục chiến sĩ PCCC khống chế đám cháy tại công ty sơn. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan.

Tại hiện trường, lửa bao trùm khu vực công ty, khói đen bốc cao. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, lực lượng chức năng phải tổ chức đảm bảo an ninh, trật tự.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.