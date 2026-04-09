Clip tài xế ô tô ở TPHCM bỏ xe giữa đường sau mâu thuẫn giao thông

Ngày 9-4, Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đang xác minh video ghi lại cảnh tài xế ô tô đi sai làn, sau đó bất ngờ xuống xe bỏ đi.

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, anh T.L (34 tuổi, ngụ phường An Lạc) lái xe tải chở hàng chạy trên đường số 29, phường An Lạc. Khi di chuyển, một ô tô 4 chỗ biển số TPHCM chạy chiều ngược lại liên tục nháy đèn, sau đó chuyển làn, chặn đầu xe của anh.

Tài xế ô tô sau đó rời khỏi xe và bỏ đi, để xe nằm chắn ngang đường. Anh T. buộc đánh lái sang trái để đi tiếp thì tài xế ô tô quay lại chửi bới, đe dạo anh T.

Vụ việc được camera ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Hiện lực lượng chức năng đang xác định nếu người điều khiển phương tiện dừng, đỗ gây cản trở giao thông hoặc có ứng xử không phù hợp, thì sẽ xem xét, xử lý theo quy định.