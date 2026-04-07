Cháy nhà 4 tầng ở đường Lê Hồng Phong, TPHCM

Ngày 7-4, Công an phường Vườn Lài, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 4 tầng.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 15 giờ 30 phút cùng ngày, lửa phát ra từ lầu 2 căn nhà 4 tầng ở mặt tiền đường Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài. Phát hiện cháy, nhiều người bên trong nhà cố gắng dập lửa nhưng không thành nên chạy xuống phía dưới kêu cứu.

Khu vực cháy có nhiều vật dụng nên sau ít phút lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc lên.

Lính cứu hoả thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt dập tắt được đám cháy. Đồng thời ngăn được lửa cháy lan xuống bên dưới là quán cà phê có để nhiều đồ đạc.

Theo lãnh đạo UBND phường Vườn Lài, hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Khói bốc lên dữ dội.