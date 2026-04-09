Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 9/4, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40°C, nhiều nơi vượt 40°C. Một số điểm đo ghi nhận mức nhiệt đặc biệt cao như Tương Dương (Nghệ An) 41,3°C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41,0°C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,3°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến chỉ từ 40 đến 50%.

Tại khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng xuất hiện, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 38°C, có nơi trên 38°C. Một số điểm ghi nhận nhiệt độ cao như Phù Yên (Sơn La) 39,6°C, Phố Ràng (Lào Cai) 39,5°C, Mai Châu 38,8°C, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 38,5°C. Độ ẩm thấp phổ biến từ 40 đến 50%.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 9/4 (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36°C, có nơi trên 37°C, như Ayunpa (Gia Lai) 38,0°C. Độ ẩm thấp nhất dao động từ 45 đến 50%.

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tới, cụ thể ngày 10 và 11/4, nắng nóng sẽ tiếp tục gia tăng. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có thể ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40°C, có nơi vượt 40°C, độ ẩm giảm còn 35 đến 40%.

Tây Bắc Bộ và khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38°C, có nơi trên 38°C, độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 45%.

Đông Bắc Bộ (ngoại trừ Quảng Ninh và Hải Phòng), khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37°C, có nơi trên 37°C. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ có độ ẩm cao hơn, dao động từ 55 đến 60%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tình trạng nắng nóng tại các khu vực trên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai được đánh giá ở mức cấp 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến TP Huế ở cấp 2.

Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và độ ẩm không khí giảm thấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, dễ gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu ngoài trời.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ dự báo có thể chênh lệch từ 2 đến 4°C so với thực tế ngoài trời, thậm chí cao hơn tại các khu vực có bề mặt hấp thụ nhiệt mạnh như bê tông và đường nhựa. Người dân cần hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng đỉnh điểm, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ cơ thể để giảm thiểu rủi ro.