Toàn cảnh Tam Trinh những ngày “chạy nước rút”: Dân hối hả di dời, máy móc rầm rộ thi công

Những ngày đầu tháng 4/2026, trên tuyến đường Tam Trinh (Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương khi công tác giải phóng mặt bằng được triển khai đồng loạt
Các lực lượng chức năng tại các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy đang tập trung hoàn tất những khâu cuối cùng để bàn giao đất cho đơn vị thi công
Sau hơn 10 năm gặp vướng mắc, dự án mở rộng tuyến đường này đang có bước chuyển rõ rệt
Trước đó, tiến độ bị chậm chủ yếu do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, chính sách đền bù cũng như bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng
Tại nhiều đoạn tuyến, nhà ở, tường bao, mái che của người dân đã được tháo dỡ hoặc đang trong quá trình xử lý
Nhiều máy xúc, máy cẩu được huy động liên tục để phá dỡ các hạng mục công trình nằm trong diện thu hồi
Không gian thi công ngổn ngang vật liệu xây dựng, phản ánh rõ giai đoạn chuyển tiếp từ giải phóng mặt bằng sang thi công hạ tầng
Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích thu hồi hơn 60.900m², liên quan đến khoảng 1.600 hộ dân và 20 tổ chức
Riêng địa bàn phường Hoàng Mai chiếm hơn 34.390m² với hơn 1.300 hộ gia đình và tổ chức nằm trong diện giải tỏa
Việc đồng loạt phá dỡ các công trình trong phạm vi thu hồi được xem là tiền đề quan trọng để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công đồng bộ
Chính quyền thành phố đang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất
Khi hoàn thành, tuyến đường Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Nam Thủ đô, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế khu vực.