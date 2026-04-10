Quy định mới quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của tất cả người dân cả nước từ 1/7

Định danh và xác thực điện tử khi thi sát hạch lái xe

Một trong những nội dung cốt lõi của Nghị định 94/2026 là yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch ô tô phải trang bị hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp thiết bị nhận diện khuôn mặt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, quy trình hiện nay vẫn dựa nhiều vào giấy tờ và nhập liệu thủ công, dẫn đến rủi ro sai sót cao. Thực tế đã có trường hợp chỉ cần nhập sai số Căn cước công dân (CCCD), hệ thống sẽ trả về dữ liệu của người khác, gây mất đồng bộ giữa khâu đào tạo và thi sát hạch.

Việc chuyển sang định danh điện tử sẽ giúp thông tin nhân thân, sức khỏe, số định danh... được trích xuất tự động và liên thông xuyên suốt.

Điểm đột phá của hệ thống mới là sự kết hợp giữa thiết bị đọc thẻ CCCD gắn chip và camera nhận diện khuôn mặt, đi kèm phần mềm xác thực sinh trắc học. Thay vì phải mang theo tập hồ sơ giấy và chờ nhân viên đối chiếu thủ công, học viên chỉ mất vài giây để hệ thống quét và xác nhận danh tính.

Quy trình này được đánh giá có độ chính xác tương đương với hệ thống kiểm soát tại các sân bay hiện đại. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục mà còn là "bộ lọc" hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi gian lận, thi hộ.

Lộ trình đầu tư và thực hiện

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị có thời gian chuẩn bị và đầu tư trang thiết bị, Nghị định cho phép thời gian chuyển tiếp là 6 tháng. Cụ thể:

Về bài toán kinh phí, Cục Đường bộ Việt Nam ước tính mỗi bộ thiết bị có giá khoảng 15 triệu đồng. Với mạng lưới hơn 370 cơ sở đào tạo trên toàn quốc, tổng chi phí đầu tư toàn ngành rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng.

Việc áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt từ ngày 1/1/2027 là bước đi quyết liệt của ngành giao thông vận tải trong việc số hóa thủ tục hành chính. Khi dữ liệu người học được quản lý chặt chẽ ngay từ đầu vào, chất lượng đào tạo lái xe sẽ được nâng cao, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh.