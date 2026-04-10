Sáng 10-4, nhiều người ở TPHCM và Tây Ninh trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng sớm 10-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Tây Ninh trúng thưởng vé số của 2 đài là Tây Ninh và Bình Thuận.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 9-4, giải an ủi được xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi vé số Tây Ninh là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Ngày 7-4, giải độc đắc của vé số Bến Tre cũng trúng tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Trong khi đó, giải độc đắc (dãy số 082665) của vé số Tây Ninh được các đại lý vé số xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé là một đại lý vé số ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Vào ngày 7-4, giải độc của vé số Bến Tre cũng trúng tại xã Cần Giuộc. Khách hàng may mắn là một nam khách hàng mua 16 vé Bến Tre qua hình thức online tại đại lý vé số Thần Tài.

Thông tin giải độc đắc tiếp tục trúng tại xã Cần Giuộc khiến nhiều người thích thú. Trên các trang Facebook của nhiều đại lý vé số, hàng ngàn người đã chia sẻ và để bình luận, như: "Cần Giuộc trúng độc đắc hoài luôn"; "Chắc dọn về Cần Giuộc sống luôn quá"…

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 252991) của vé số Bình Thuận chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Giải khuyến khích của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Tuấn

Thế nhưng, giải khuyến khích của vé số Bình Thuận được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải khuyến khích 29 vé Bình Thuận là đại lý vé số Tuấn ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 10-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.