Cận cảnh giải cứu tài xế bị thương mắc kẹt khi xe tải rơi xuống vực sâu 80 m

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực thôn Cốc Pú, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. Tại hiện trường, xe tải chở vật liệu xây dựng lao xuống vực sâu khoảng 80 m, có người mắc kẹt trong cabin.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã khẩn trương điều động 1 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Mặc dù đường núi xa xôi, hiểm trở, trời tối và việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận được hiện trường dưới vực sâu.
Tại hiện trường, tài xế là ông N.M.C. (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ), bị thương mắc kẹt phần thân trong cabin biến dạng nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng sử dụng thiết bị cắt, tách thủy lực chuyên dụng để giải cứu nạn nhân.
Sau nhiều giờ nỗ lực, cán bộ chiến sĩ đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng chức năng cấp cứu kịp thời.