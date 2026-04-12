Tối 1͏2͏-4͏,͏ thông tin từ U͏B͏N͏D͏ x͏ã͏ T͏h͏i͏ệ͏u͏ T͏r͏u͏n͏g͏,͏ t͏ỉ͏n͏h͏ T͏h͏a͏n͏h͏ H͏ó͏a͏ c͏h͏o͏ b͏i͏ế͏t͏ l͏ự͏c͏ l͏ư͏ợ͏n͏g͏ c͏h͏ứ͏c͏ n͏ă͏n͏g͏ đ͏a͏n͏g͏ p͏h͏ố͏i͏ h͏ợ͏p͏ v͏ớ͏i͏ c͏á͏c͏ đ͏ộ͏i͏ c͏ứ͏u͏ h͏ộ͏ v͏à͏ g͏i͏a͏ đ͏ì͏n͏h͏ tổ chức t͏ì͏m͏ k͏i͏ế͏m͏ n͏a͏m͏ s͏i͏n͏h͏ l͏ớ͏p͏ 1͏0͏ b͏ị͏ r͏ơ͏i͏ x͏u͏ố͏n͏g͏ s͏ô͏n͏g͏ m͏ấ͏t͏ t͏í͏c͏h͏.͏

Người dân đứng trên cầu ngóng lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh rơi xuống sông mất tích chiều 12-4

Trước đó, chiều 11-4, em L.H.T.A. (SN 2010, ngụ xã Thiệu Trung) ra bờ sông nông giang chơi cùng nhóm bạn. Trong lúc xuống rửa chân, em A. không may trượt chân ngã xuống dòng nước chảy xiết.

Mặc dù nhóm bạn đi cùng đã nhanh chóng tri hô người ứng cứu, tuy nhiên chỉ trong chốc lát em A. đã mất tích dưới dòng nước chảy xiết.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp cùng công an xã, chính quyền địa phương, các nhóm thiện nguyện cứu hộ tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút tối 12-4, tung tích nam sinh vẫn chưa được tìm thấy.

Được biết, nam sinh A. đang học lớp 10 trường THPT Lê Văn Hưu, gia đình em thuộc diện khó khăn, bố bị bệnh.