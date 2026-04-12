Tìm kiếm 2 thanh niên mất tích ở hồ điều hòa đường Tam Trinh (Hà Nội)

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Theo người dân, khoảng 14h cùng ngày, 3 thanh niên ra khu vực hồ điều hòa đối diện 885 Tam Trinh (Hà Nội).

Sau đó, 2 thanh niên khoảng 17-18 tuổi xuống hồ tắm. Còn một em nhỏ hơn ở trên bờ trông đồ đạc. Một lúc sau, không thấy 2 thanh niên lên, em nhỏ đã chạy về nhà ở khu vực Lĩnh Nam thông báo.

Khu vực xảy ra sự việc.

Gia đình sau đó đã trình báo cơ quan chức năng. Đến 20h20 lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ huy động 3 thuyền nhỏ tìm kiếm trên mặt nước. Nhiều người dân có mặt xung quanh khu vực hồ điều hòa theo dõi sự việc.