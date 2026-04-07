Cha ôm chặt ba lô con bật khóc, thầy cô - bạn bè cầu mong phép màu cho nam sinh trường chuyên mất tích vì sóng cuốn: “Về thôi em!”

Vụ việc nam sinh H.Đ.A.H., học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), bị sóng cuốn mất tích khi cùng nhóm bạn đi tắm biển, đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ ngày 6/4, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm tung tích em H., nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Tối cùng ngày, dọc bờ biển, người thân và bà con lân cận kiên trì túc trực suốt nhiều giờ, cầu mong một phép màu sẽ đưa em trở về trong vòng tay cha mẹ.

Cha nam sinh lớp 12 mất tích (thứ hai từ phải sang) liên tục ngất xỉu khi ngóng chờ tin con

Trước đó, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là cha của nam sinh H. ngồi trên ô to đang ôm chặt chiếc ba lô của con trai, liên tục quệt ngang dòng nước mắt bật khóc nức nở khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nỗi đau và nỗi lo lắng hiện rõ trên từng nét mặt, trong từng bước đi của những người thân yêu đang chờ đợi tin tức về em.

Dù những người ngồi trên xe cố gắng vỗ vai động viên người cha, dường như mọi lời an ủi đều trở nên vô lực trước nỗi mất mát và bất an quá lớn.

Trên trang fanpage của trường THPT chuyên Hùng Vương nơi H. đang theo học cũng đã đăng tải bài thơ của cô giáo Ngô Thanh Vân thể hiện nỗi xót thương và lo lắng của gia đình, thầy cô và bạn bè dành cho em H - một học sinh chưa tròn mười tám tuổi. Những câu thơ như lời cầu mong em trở về, đồng thời bày tỏ tiếc nuối cho tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão chưa kịp thực hiện.

Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè thầy cô cũng để lại những lời bình luận cầu mong có một phép màu đưa nam sinh trở về.

Bài thơ được đăng tải trên fanpage của trường Trường THPT chuyên Hùng Vương khiến nhiều người xót xs

Tài khoản V.T. chia sẻ, "Nói đến là không cầm được nước mắt cậu học sinh vừa ngoan vừa học giỏi sự mất mát quá lớn đối với gia đình. Cầu mong em nghe được tiếc gào khóc của bố mẹ, lời kêu gọi của thầy cô bạn bè để về với gia đình bạn bè và người thân. Thương em".

"Về thôi em, ba mẹ, thầy cô, bạn bè chờ e trở về! Em ơi gia đình đang chờ em đó", một tài khoản chia sẻ.

Tài khoản N.H. bình luận: "Cầu mong em được bình an, được trở về với vòng tay yêu thương của mọi người. Về thôi H. ba mẹ đang ngóng trông em"

Trong khi đó, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại bài viết kèm dòng trạng thái: "Cầu nguyện cho H.", "Mong phép màu đến với gia đình", hay đơn giản là một biểu tượng trái tim thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với nỗi lo lắng, trông ngóng của gia đình.

Lực lượng chức năng và người dân đã và đang tích cực triển khai tìm kiếm em H.Đ.A.H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đến phường Quy Nhơn thi đánh giá năng lực. Sau khi hoàn tất bài thi, nhóm học sinh đã rủ nhau đi tắm biển.

Trong lúc tắm, 2 nam sinh là N.N.H. và H.Đ.A.H. (cùng 18 tuổi) không may bị nước biển cuốn trôi.

Phát hiện một số học sinh bị nước cuốn trôi, người dân gần đó đã kịp thời cứu giúp, đưa em N.N.H. lên bờ và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Riêng em H.Đ.A.H. bị sóng đánh trôi dạt.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn đang phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tích cực tìm kiếm. Tuy nhiên, do biển động, sóng lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.