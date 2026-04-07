Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 12 bị sóng cuốn mất tích ở biển Quy Nhơn

Sáng 7-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể em H.Đ.A.H.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, thi thể em H.Đ.A.H. được phát hiện vào khoảng 4 giờ 25 phút sáng cùng ngày, tại vị trí em gặp nạn vào chiều 5-4. Chính quyền địa phương đang phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5-4, nhóm 6 học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) sau khi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đã rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn. Trong lúc tắm, 2 nam sinh không may bị sóng lớn cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H., đưa vào bờ an toàn. Riêng em H.Đ.A.H. bị sóng cuốn mất tích. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng người dân đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Trong quá trình tìm kiếm, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan vụ việc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách khi tắm biển cần tuân thủ các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép tắm, theo dõi điều kiện thời tiết, cũng như chấp hành hướng dẫn, cảnh báo của lực lượng chức năng để phòng tránh tai nạn đáng tiếc.