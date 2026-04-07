Xét xử Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

Ngày 7/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM và Bộ NN&PTNT (cũ) cùng các đơn vị liên quan, với 22 bị cáo.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm Chủ tọa. HĐXX triệu tập 93 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và hơn 30 luật sư tham gia tố tụng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan trước thời điểm bị bắt.

Trong số các bị cáo, ông Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố về tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hai bị cáo Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch Công ty Việt Tín) bị truy tố về các tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, bị cáo Trần Khắc Chung bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các bị cáo Trần Ngọc Thuận, Đoàn Ngọc Phương, Cao Đại Nghĩa và Khương Thanh Tùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, trong quá trình sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), các bị cáo thuộc Tập đoàn Cao su và đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước khi chuyển nhượng tài sản công không qua định giá, đấu giá theo quy định.

Một số bị cáo còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Quang Thung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa; thực tế đã hai lần nhận 200.000 SGD và 300.000 USD.

Với vai trò quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su, ông Thung được giao quản lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nhưng đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản nhà nước sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thiệt hại 542 tỷ đồng.

Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, cơ quan tố tụng xác định bị cáo biết rõ khu đất là tài sản nhà nước nhưng vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua trái quy định. Sau đó, khu đất được chuyển nhượng lại cho bà Loan, qua đó bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu, bà Nguyễn Thị Hồng và bà Đào Thị Hương Lan vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các thủ tục sắp xếp, xử lý khu đất trái quy định, góp phần gây thất thoát tài sản nhà nước.

Riêng bị cáo Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, kêu gọi ra đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng không có kết quả, nên bị truy tố, xét xử theo quy định.